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Samsun'da şakanın sonu çok acı bitti! 16 yaşındaki Rukiye kurtarılamadı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsun'da şakanın sonu çok acı bitti! 16 yaşındaki Rukiye kurtarılamadı

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde baraj gölü kenarında piknik yaparken arkadaşı tarafından 'şaka olsun' diye suya atılan 16 yaşındaki Rukiye Ömür boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde 16 yaşındaki Rukiye Ömür, arkadaşları ile birlikte piknik yapmak için Altınkaya Barajı kenarına gitti.

Dört arkadaş piknik yaparken Serkan A., iddiaya göre, şaka amacıyla Rukiye'yi suya itti.

Yüzme bilmeyen Rukiye'nin suda çırpındığını gören arkadaşları Sıla S. ve Yunus E.T., çevreden buldukları ağaç dallarını birleştirerek suda çırpınan kıza uzatıp dalların yardımıyla karaya çıkararak sağlık ekiplerine haber verdi.

Ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Rukiye Ömür, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edil ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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