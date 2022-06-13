Sivas'ta çobanın feci ölümü! 6 keçisi de telef oldu

Sivas'ın Hafik ilçesinde yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi.Abone ol
İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Pusat köyü Ünal'ın Tepesi mevkisinde keçilerini otlatan 72 yaşındaki Ahmet Ünal'a ve keçilerine yıldırım isabet etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen Ünal'ın cenazesi, Hafik İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ünal'ın 6 keçisi de yıldırım isabet etmesi sonucu telef oldu.