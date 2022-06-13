BIST 2.523
DOLAR 17,27
EURO 18,09
ALTIN 1.020,76
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sivas'ta çobanın feci ölümü! 6 keçisi de telef oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sivas'ta çobanın feci ölümü! 6 keçisi de telef oldu

Sivas'ın Hafik ilçesinde yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi.

Abone ol

İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Pusat köyü Ünal'ın Tepesi mevkisinde keçilerini otlatan 72 yaşındaki Ahmet Ünal'a ve keçilerine yıldırım isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen Ünal'ın cenazesi, Hafik İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ünal'ın 6 keçisi de yıldırım isabet etmesi sonucu telef oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Saliha Aydemir kimdir kaç yaşında HDP milletvekili Saliha Aydemir aslen nereli?
Saliha Aydemir kimdir kaç yaşında HDP milletvekili Saliha Aydemir aslen nereli?
Bu acil uyarıdır diyen İsrail Dışışleri Bakanı Yair Lapid'in Türkiye iddiası şoke etti
Bu acil uyarıdır diyen İsrail Dışışleri Bakanı Yair Lapid'in Türkiye iddiası şoke etti
Bir asker şehit oldu! Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama
Bir asker şehit oldu! Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama
Diyarbakır’da kozmetik fabrikasında yangın çıktı! Yaralılar var
Diyarbakır’da kozmetik fabrikasında yangın çıktı! Yaralılar var
İBB'ye bağlı Ağaç AŞ'de işten çıkartılan işçiler belediye önünde eylem yaptı
İBB'ye bağlı Ağaç AŞ'de işten çıkartılan işçiler belediye önünde eylem yaptı
Türk lirası eridi Bulgar turistler Edirne’de sıraya girdi çuvallarla götürdüler
Türk lirası eridi Bulgar turistler Edirne’de sıraya girdi çuvallarla götürdüler
2. dönem lise karnesine yazılacak öğretmen görüşleri örnekleri 2022
2. dönem lise karnesine yazılacak öğretmen görüşleri örnekleri 2022
FETÖ hükümlüsü ihraç öğretmen yakalandı
FETÖ hükümlüsü ihraç öğretmen yakalandı
Carrefoursa büyükbaş kurbanlık fiyatları 2022 20 kilo hisse satış fiyatı
Carrefoursa büyükbaş kurbanlık fiyatları 2022 20 kilo hisse satış fiyatı
Denizli'de iki gençten 4 gündür haber yok kan izleri bulundu! Çapraz sorguda kan donduran itiraf
Denizli'de iki gençten 4 gündür haber yok kan izleri bulundu! Çapraz sorguda kan donduran itiraf