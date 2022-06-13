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Bir asker şehit oldu! Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Bir asker şehit oldu! Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün şehit olduğunu duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün şehit olduğunu duyurdu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Gök için taziye mesajı yayınladı.

Bakan Akar mesajında, 'Kahraman silah arkadaşımız, 13 Haziran 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim' ifadelerine yer verdi.

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