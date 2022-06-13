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O artık Manchester City'li! Erling Haaland resmen imzayı attı

O artık Manchester City'li! Erling Haaland resmen imzayı attı

Manchester City, daha önce transferini bitirdiği Borussia Dortmund'un efsane forveti Erling Haaland ile resmî sözleşme imzaladı.

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Manchester City, daha önce transferi adına anlaşma sağladığı Erling Haaland ile resmî sözleşme imzaladı.

Haaland ile 2027'ye kadar sözleşme imzalanırken 1 Temmuz'da takıma katılacağı açıklandı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Haaland, "Bu, benim ve ailem için gurur verici bir gün. Sürekli Manchester City'yi izliyordum ki hele son sezonlarda bu daha da keyif veriyordu.

Oyun tarzlarına hayran olmamak elde değildi. Heyecan verici ve benim tarzımda bir oyuncu için mükemmel olabilecek birçok şanslar yaratıyorlar. Bu kadroda çok sayıda birinci sınıf oyuncu var ve Pep Guardiola da tüm zamanların en iyi teknik direktörlerinden biri. Bu yüzden hedeflerimi gerçekleştirmek adına doğru yerde olduğuma inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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