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Kuş Uçuşu Onur kimdir gerçek adı ne? Özgür Daniel Foster kaç yaşında kimdir?

Kuş Uçuşu Onur kimdir gerçek adı ne? Özgür Daniel Foster kaç yaşında kimdir?

Netflix'in yeni Türk dizisi Kuş Uçuşu son günlerde hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile gündemde. Kuş Uçuşu'nda Onur karakterine hayat veren genç oyuncu Özgür Daniel Foster ise en dikkat çeken isimlerden. Peki Özgür Daniel Foster kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

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Netflix'in yeni Türk dizisi Kuş Uçuşu son günlerde sosyal medyanın dilinde. Oyuncu kadrosu kadar konusu ile de ilgi uyandıran Kuş Uçuşu dizisinin başrollerinde Birce Akalay ve Miray Daner bulunuyor. Kariyerinin zirvesinde olan haber spikeri Lale Kıran ile kısa yoldan Lale Kıran'ın yerine geçmeyi planlaya Aslı'nın hikayesinin anlatıldığı dizide dikkat çeken isimlerden biri de Onur karakteri oldu. Sevilen dizide acımasız bir karakter OLAN Onur'u canlandırıyor Özgür Daniel Foster hakkında merak edilenler...

Özgür Daniel Foster kimdir?

2 Temmuz 1997 doğumlu başarılı oyuncu Özgür Daniel Foster, Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde dünyaya gelmiştir. Yengeç burcu olan ünlü oyuncu Özgür Daniel Foster, ünlü sosyal medya fenomeni Sude Alkış ile aşk yaşamaktadır. 1.85 cm boyundadır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde drama kurslarına katılmıştır. Daha sonra Akademi 35Buçuk’ta Sahne Sanatları Oyunculuğu kursunu tamamlamıştır. Bu kursta, temel oyunculuk, diksiyon, doğaçlama, metin çözümleme, tiyatro kuramları, kamera oyunculuğu, ses ve nefes eğitimi, şan, hareket, dans dersleri almıştır. Çok iyi İngilizce bilen yakışıklı oyuncu, henüz 6 yaşında iken yelken sporu’na başlamıştır. Günümüzde Milli Yelken Sporcusu olarak spor hayatını da sürdüren Özgür Foster, Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Spor Yöneticiliği Bölümü’nde okumaktadır.

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