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Kuş Uçuşu oyuncuları ofis boy oynayan Yusuf kimdir? Kuş Uçuşu Yusuf kim gerçek adı nedir?

Kuş Uçuşu oyuncuları ofis boy oynayan Yusuf kimdir? Kuş Uçuşu Yusuf kim gerçek adı nedir?

Netflix'in yeni Türk dizisi Kuş Uçuşu son günlerde hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile gündemde. Kuş Uçuşu'nda Yusuf karakterine hayat veren genç oyuncu Demircan Kaçel ise en dikkat çeken isimlerden. Üç Kız Kardeş dizisinde de rol alan ve Mesut karakterine hayat veren Demircan Kaçel kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve hangi dizilerde rol aldı?

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Netflix'in yeni Türk dizisi Kuş Uçuşu son günlerde sosyal medyanın dilinde. Oyuncu kadrosu kadar konusu ile de ilgi uyandıran Kuş Uçuşu dizisinin başrollerinde Birce Akalay ve Miray Daner bulunuyor. Kariyerinin zirvesinde olan haber spikeri Lale Kıran ile kısa yoldan Lale Kıran'ın yerine geçmeyi planlaya Aslı'nın hikayesinin anlatıldığı dizide dikkat çeken isimlerden biri de Yusuf yani Demircan Kaçel oldu. Peki kimdir Demircan Kaçel, kaç yaşında, aslen nereli?

Demircan Kaçel kimdir: Demircan Kaçel, 13 Eylül 1999 yılında dünyaya gelmiştir.  Liseyi Işılay Saygın Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi’nde okumuştur. Folkart Academy’de oyunculuk eğitimi almıştır. 2019 yılında TRT 1 Dizisi olan Tek Yürek isimli dizide oynadı. 2020’de Cyrano De Bergerac (Christian) adlı tiyatro oyununda sahne aldı. 2021’de Mavera dizisinde oynadı. Aynı yıl Yalancılar Ve Mumları dizisinde Metin karakterine hayat verdi.2022’den itibaren ise Kanal D dizisi olan Üç Kız Kardeş dizisinde Mesut karakterine hayat vermektedir. Genç oyuncu ‘İcon Talent’ menajerlik bünyesinde yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir. Başak burcundan olan Demircan Kaçel hayvanları çok sevmektedir ve müzikle arası oldukça iyidir. Gitar çalmayı sevmektedir. Instagram'da demircankacell ismiyle paylaşımlarına devam eden oyuncunun mu mecrada 22.8K takipçi sayısı bulunmaktadır. 

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