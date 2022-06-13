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BAE Türk ilaç şirketini satın alacak

BAE Türk ilaç şirketini satın alacak

Birleşik Arap Emirlikleri, devlet yatırım fonu olan Abu Dabi Kalkınma Holdingi, Türk ilaç şirketi Birgi Mefar Group'u satın alacağı öğrenildi. Anlaşmanın finansal ayrıntıları ise açıklanmadı.

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Türk ilaç şirketi Birgi Mefar, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) devlet yatırım fonu olan Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ), tarafından satın alınacak.

ADQ, steril enjekte edilebilir ürünler üreticisi Birgi Mefar Group’u satın almak için nihai bir anlaşma imzaladı.

Birgi Mefar, Avrupa ve Asya pazarları dahil 30’dan fazla ülkeye ihracat yapıyor.

Finansal ayrıntılar açıklanmadı
Bloomberg'de yer alan habere göre, anlaşmanın finansal ayrıntıları açıklanmadı.

Duyuruda, fonun Türk ilaç şirketi Birgi Mefar grubunu satın alarak yaşam bilimleri alanında lider konumunu güçlendireceği belirtildi.

1963 yılında Adnan Birgi tarafından Birgi Sanayi A.Ş.’nin kuruluşuyla başlayan ve sonrasında büyüyen Grup, günümüzde üretim, dağıtım ve hizmet birimlerini içeriyor. Grup, Haziran 2011 tarihinde, Ethemba Capital ve Stage Capital tarafından satın alınmıştı.

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Kasım 2021’de Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etmiş, iki ülke arasında ticaret, enerji ve çevre alanlarında iş birliğini geliştirecek mutabakat muhtıralarının yanı sıra Türkiye’ye doğrudan yatırımları kapsayan anlaşmalar imzalanmıştı.

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