Migros kurbanlık fiyatları 2022 küçükbaş/büyükbaş kurbanlık hisse fiyatları

Kurban bayramına az bir zaman kala kurbanlık çadırları kuruldu, kurbanlık seçme ve alma telaşı başladı. 9 Temmuz'da başlayacak olan Kurban bayramı öncesi marketlerin de kurbanlık fiyatları belli oldu. Peki Migros'ta küçükbaş kurbanlık ne kadar, hissesine göre dana kaç para? Migros kıvırcık koç 2022 küçükbaş kurbanlık fiyatları kaç paradan başlıyor?

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Kurban bayramına çok az zaman kala kurban pazarlarında küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların fiyatları belli olurken bazı büyük marketlerde kurban fiyatları belli olmaya başladı. Peki Migros'ta büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar oldu, İşte hissesine göre Migros kurbanlık fiyat listesi...

Türkiye'nin önde gelen en büyük marketlerinden olan Migros'ta koç fiyatları 2.995 liradan başlıyor. Migros'ta büyükbaş kurbanlık ise minimum 4.595 liradan satılacak.

Küçükbaş Koç fiyatları: Migros'ta 2022 kurbanlık fiyatları belli oldu. 2012 yılında büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatlarında artış Migros marketlerde de göze çarpıyor. Migros'ta 2022 küçükbaş koç kurbanlık fiyatı 2.995 lira oldu. En az 12 kiloluk kuyruk yağsız kemikli koç fiyatlarında kredi kartına 6 taksit imkanı var. Koç kurban bağış fiyatı ise 2.495 lira olacak.

Büyükbaş hisse fiyatı: 2022 Migros büyükbaş kurbanlık hisse fiyatları bu sene 4.595 lira oldu. 7 hisse ile satın alınacak büyükbaş kurbanlığın kilosu ise 25 olacak. Migros'ta bağış büyükbaş kurbanlık fiyatları ise 4.095 lira olacak.

Kıvırcık Koç kurbanlık fiyatı: 2022 yılında Migros'ta en az 16 kilo olan kıvırcık koç fiyatı 3.595 lira olacak. Kıvırcık Koç kurbanlık bağış fiyatı ise 3. 095 olacak.

Carrefour kurbanlık fiyatları belli oldu mu?

2022 yılında satışa sunulacak kurban fiyatları henüz belirlenmedi. Carrefour'un geçen yıl raflardaki fiyatları şu şekildeydi: Kıvırcık koç fiyatı sakatat dahil minimum 17 kilogram garantili 1950 TL iken, Axess kart sahiplerine 125 TL'lik özel indirimle 1825 TL oldu. Ayrıca tatilin ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerinde teslimat imkanı sunuldu. Sığırlarda 1/7 hisse fiyatı sakatat dahil minimum 20 kilo kemiksiz et garantisi ile 2 bin 50 TL oldu. Ayrıca Axess kart sahiplerine 1925 TL hediye edildi. Bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerinde de teslimat yapma imkanı vardı. Büyükbaş hayvanların hisse fiyatları sakatat dahil 1950 TL ve minimum 20 kilogram kemiksiz et garantisi ile Axess kartlılarda 1825 TL oldu. Bu paketin dördüncü gününde teslimat imkanı vardı.