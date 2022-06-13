Eski Kırım Başsavcısıydı... Putin görevden aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Kırım Başsavcısı ve kendi partisinde Duma vekili olarak rol yapmış olan Natalya Poklonskaya'yı; şubat ayından beri sürdürdüğü Rossotrudniçestvo başkan yardımcılığı görevinden aldı.Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo) Başkan Yardımcısı Natalya Poklonskaya'nın görevden alınmasına ilişkin kararı imzaladı.
Karar yürürlüğe girdi
Sputnik'in haberine göre; Rusya hükümetinin resmi belgelerinin yayımlandığı internet sitesindeki metne göre, karar imzalandığı gün itibarıyla yürürlüğe girdi.
Eski Kırım Başsavcısı
Poklonskaya daha önce, 2014'te ilhak edilen Kırım'da Başsavcı ve Birleşik Rusya Partisi'nde (Putin'in partisi) Duma vekili olarak görev yapmıştı.