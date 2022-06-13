BIST 2.517
DOLAR 17,24
EURO 18,07
ALTIN 1.029,21
HABER /  DÜNYA

Eski Kırım Başsavcısıydı... Putin görevden aldı

Eski Kırım Başsavcısıydı... Putin görevden aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Kırım Başsavcısı ve kendi partisinde Duma vekili olarak rol yapmış olan Natalya Poklonskaya'yı; şubat ayından beri sürdürdüğü Rossotrudniçestvo başkan yardımcılığı görevinden aldı.

Abone ol

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo) Başkan Yardımcısı Natalya Poklonskaya'nın görevden alınmasına ilişkin kararı imzaladı.

Karar yürürlüğe girdi

Sputnik'in haberine göre; Rusya hükümetinin resmi belgelerinin yayımlandığı internet sitesindeki metne göre, karar imzalandığı gün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Eski Kırım Başsavcısı

Poklonskaya daha önce, 2014'te ilhak edilen Kırım'da Başsavcı ve Birleşik Rusya Partisi'nde (Putin'in partisi) Duma vekili olarak görev yapmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kimyasalla yaktığı kadını yatağa mahkum eden sanık: Ben onu seviyorum
Kimyasalla yaktığı kadını yatağa mahkum eden sanık: Ben onu seviyorum
ENAG kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy'a soruşturma! Enflasyonu yüzde 160 açıklamışlardı
ENAG kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy'a soruşturma! Enflasyonu yüzde 160 açıklamışlardı
TFF Başkan Adayı Büyükekşi: Tükenmez kalem ile yazdığım her ismi ...
TFF Başkan Adayı Büyükekşi: Tükenmez kalem ile yazdığım her ismi ...
Teknik ve fiziki takip üç ay sürdü eskort ilanı ile tuzağa çekmişler
Teknik ve fiziki takip üç ay sürdü eskort ilanı ile tuzağa çekmişler
Türkiye'de ilk kez bir vatandaş dinini Tengri olarak değiştirdi
Türkiye'de ilk kez bir vatandaş dinini Tengri olarak değiştirdi
Ukraynalı kadın, Rus bombardımanında yıkılan evinin enkazını terk etmiyor
Ukraynalı kadın, Rus bombardımanında yıkılan evinin enkazını terk etmiyor
Lisede sınıfta kalma var mı 2022 kaç gün devamsızlık yapan sınıfta kalacak?
Lisede sınıfta kalma var mı 2022 kaç gün devamsızlık yapan sınıfta kalacak?
Kripto borç veren platform Celsius, para çekme işlemlerini durdurdu
Kripto borç veren platform Celsius, para çekme işlemlerini durdurdu
Kayıt dışı 3 bin ilaç Bakırköy'de eczane deposunda saklamışlar
Kayıt dışı 3 bin ilaç Bakırköy'de eczane deposunda saklamışlar
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi