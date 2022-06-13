BIST 2.517
DOLAR 17,24
EURO 18,07
ALTIN 1.029,21
HABER /  EKONOMİ

Kripto borç veren platform Celsius, para çekme işlemlerini durdurdu

Kripto borç veren platform Celsius, para çekme işlemlerini durdurdu

En büyük kripto para borç verenlerinden biri olan Celsius Network “sıra dışı pazar koşulları” nedeniyle tüm işlemlerini durdurduğunu açıkladı.

Abone ol

Celsius Network’ın internet sitesinde yapılan açıklamada, sıra dışı pazar koşulları nedeniyle para çekme, takas ve transferlerin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

Açıklamada, durdurma adımının Celsius'u zaman içinde yükümlülüklerini yerine getirmesine yönelik daha iyi bir konuma ulaşmak için atıldığına vurgu yapılarak, kullanıcıların geçici durdurma döneminde ödül kazanmaya devam edecekleri ifade edildi.

Celsius Network’ın açıklaması, kripto para piyasasında hafta sonu düşüşünün ardından geldi.

CoinGecko verilerine göre, Celsius’un kendi tokeni olan CEL, son 24 saat içinde 0,48 dolardan yüzde 70’ten fazla düşüşle 0,14 dolar seviyesine kadar geriledi.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin’in fiyatı da 25 bin dolarla Aralık 2020'den beri gördüğü en düşük seviyeye geriledi.

Bitcoin fiyatındaki düşüş trendinin devam etmesi, diğer kripto para birimlerinde de düşüşler yaşamasına sebep oluyor. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son bir haftada yaklaşık yüzde 30 değer kaybederek 1306 dolara kadar indi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kayıt dışı 3 bin ilaç Bakırköy'de eczane deposunda saklamışlar
Kayıt dışı 3 bin ilaç Bakırköy'de eczane deposunda saklamışlar
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kuzeni tarafından öldürülen Samet 6 kişiye hayat oldu
Kuzeni tarafından öldürülen Samet 6 kişiye hayat oldu
Eski Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel vefat etti
Eski Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel vefat etti
Büyükbaş Migros kurbanlık 2022 hisse fiyatları kaç para taksit oluyor mu?
Büyükbaş Migros kurbanlık 2022 hisse fiyatları kaç para taksit oluyor mu?
Sanayi üretimi Nisan 2022'de yükselişe geçti
Sanayi üretimi Nisan 2022'de yükselişe geçti
ABD'li Başkan Bob Menendez yine şaşırtmadı: 'Türkiye'ye karşı Yunanistan'ı destekliyoruz' açıklaması
ABD'li Başkan Bob Menendez yine şaşırtmadı: 'Türkiye'ye karşı Yunanistan'ı destekliyoruz' açıklaması
Kediye söyledi üstüne alındı! Korkunç cinayette istenen ceza belli oldu
Kediye söyledi üstüne alındı! Korkunç cinayette istenen ceza belli oldu
İstanbul - Ankara 195 TL Konya 235 lira oldu YHT Hızlı Tren'e yüzde 30 zam geldi
İstanbul - Ankara 195 TL Konya 235 lira oldu YHT Hızlı Tren'e yüzde 30 zam geldi
Migros kıvırcık koç 2022 küçükbaş kurbanlık fiyatları kaç paradan başlıyor?
Migros kıvırcık koç 2022 küçükbaş kurbanlık fiyatları kaç paradan başlıyor?