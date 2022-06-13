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Kayıt dışı 3 bin ilaç Bakırköy'de eczane deposunda saklamışlar

Kayıt dışı 3 bin ilaç Bakırköy'de eczane deposunda saklamışlar

Bakırköy’de bir eczanenin deposuna düzenlenen baskında, başkaları adına reçetelendirilen kayıt dışı olduğu iddia edilen yaklaşık 2 bin 941 kutu ilaç ele geçirildi. Olayla bağlantılı bir şüpheli gözaltına alındı.

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Bakırköy’de faaliyet gösteren bir eczanenin gizili bölmeden oluşan deposunda kayıt dışı ilaç bulundurulduğu ve başka kişiler adına reçetelendirilerek devlete faturalandırıldığı yönünde ihbar yapılan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbarla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Emniyet ekiplerince “Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Nitelikli Dolandırıcılık” ve “Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Şekilde İlaç Yapma veya Satma” suçları ile ilgili yürütülen çalışmalar çerçevesinde, söz konusu eczanede, başkaları adına reçetelendirilerek devlete fatura edilmiş ilaçların, kayıt dışı satışının gerçekleştiği ve üzerinde içilmez ibaresi bulunan alkol ticaretinin yapıldığı tespit edildi. 10 Haziran’da ecza deposuna yönelik operasyon düzenlendi. Baskında, E.K. ismindeki işyeri sahibi gözaltına alındı.

Depoda yapılan incelemelerde kaçak yapılaşma yoluna gidilerek, bir alt kata inen merdivenlerin yıkılıp işyeri ile bağlantısının kesildiği belirlendi. Dışarıdan bağımsız bir kapı ile girişleri sağlanan depo içerisinde ve tespit edilen bağımsız bölümde yapılan aramalarda, başka kişiler adına reçetelendirilmiş 2 bin 941 kutu ilaç, barkod ve kare kodu olmayan 103 kutu ilaç ve toplamda 285 litre, 56 bidon etil alkol ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan E.K., “Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Nitelikli Dolandırıcılık” ve “Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Şekilde İlaç Yapma veya Satma” suçlarından önceki gün adli makamlara sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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