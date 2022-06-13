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ABD'li Başkan Bob Menendez yine şaşırtmadı: 'Türkiye'ye karşı Yunanistan'ı destekliyoruz' açıklaması

ABD'li Başkan Bob Menendez yine şaşırtmadı: 'Türkiye'ye karşı Yunanistan'ı destekliyoruz' açıklaması

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez; Türkiye-Yunanistan geriliminde Atina'nın tarafında olduklarını, "Tarafsız olsak Atina'yla anlaşmalar imzalamazdık" sözleriyle itiraf etti.

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ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Yunanistan ve Türkiye arasındaki konularda Atina yönetiminin tarafını tuttuğunu açıkça itiraf etti.

"Tarafsız olsak Atina'yla anlaşmalar imzalamazdık"

Menendez, "Yunanistan ile Türkiye arasında tarafsız olsaydık; ABD'nin, Yunanistan'daki ayak izini genişleten büyük bir 'Askeri Güvenlik İşbirliği Anlaşması'na imza atmazdık" dedi.

Anlaşmaya göre ABD; Yunanistan'da askeri üsler açacak, asker konuşlandıracak

ABD-Yunanistan Savunma İşbirliği Anlaşması uyarınca Yunanistan, Türkiye sınırındaki Dedeağaç Üssü ve Girit Adası'ndaki Suda Üssü de dahil olmak üzere, ülkedeki Amerikan üslerinde daha fazla ABD askerinin konuşlandırılmasına izin verecek. Yenilenen anlaşma ile ABD, Yunan askeri üslerine de erişim hakkına sahip olacak.

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