BIST 2.537
DOLAR 17,26
EURO 18,12
ALTIN 1.033,90
HABER /  GÜNCEL

PKK'nın kökünü kazımak için Eren Abluka-17 operasyonu başladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
PKK'nın kökünü kazımak için Eren Abluka-17 operasyonu başladı

Terör örgütü PKK'nın kökünü kazımak için İçişleri Bakanlığınca Şırnak’ta 574 personelin katılımıyla Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz-2 Operasyonu başlatıldı

Abone ol

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak ilinde “Eren Abluka-17 (Şırnak-Cudi Dağı- Tuşimiya- Şildi Deresi) şehit J. Tğm. İsmail Can Akdeniz 2022-2 operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ilinde 'Eren Abluka-17 (Şırnak-Cudi Dağı-Tuşimiya-Şildi Deresi) Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz 2022-2 Operasyonu' başlatıldı.

Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 574 personel 41 operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor."

ÖNCEKİ HABERLER
TCDD Yüksek Hızlı Tren'e yüzde 30 zam yaptı Bir yılda dördüncü zam
TCDD Yüksek Hızlı Tren'e yüzde 30 zam yaptı Bir yılda dördüncü zam
İstanbul'da kira göçü! 4 bin liraya kiralık ev bulan şükrediyor
İstanbul'da kira göçü! 4 bin liraya kiralık ev bulan şükrediyor
Samsun'da şakanın sonu çok acı bitti! 16 yaşındaki Rukiye kurtarılamadı
Samsun'da şakanın sonu çok acı bitti! 16 yaşındaki Rukiye kurtarılamadı
Ünlü spiker Korcan Karar'dan kötü haber! Uğur Dündar duyurdu
Ünlü spiker Korcan Karar'dan kötü haber! Uğur Dündar duyurdu
AFAD hayati uyarı bildirimi attı sosyal medya yıkıldı! Herkes çok korktu dehşet bir ses
AFAD hayati uyarı bildirimi attı sosyal medya yıkıldı! Herkes çok korktu dehşet bir ses
Bitcoin ve Ethereum resmen çakıldı! Son 1.5 yılın en büyük çöküşü: Gözler FED'de
Bitcoin ve Ethereum resmen çakıldı! Son 1.5 yılın en büyük çöküşü: Gözler FED'de
Denetimler artınca yabancı işçi çeteleri kuruldu uçuk maaşlar isteniyor
Denetimler artınca yabancı işçi çeteleri kuruldu uçuk maaşlar isteniyor
Korcan Karar hastalığı nedir Korcan Karar'a ne oldu spikerin son hali üzdü
Korcan Karar hastalığı nedir Korcan Karar'a ne oldu spikerin son hali üzdü
Ataşehir'de yabancı uyruklulardan kaçarken araba çarpan çocuk öldü mahalleli sokağa döküldü
Ataşehir'de yabancı uyruklulardan kaçarken araba çarpan çocuk öldü mahalleli sokağa döküldü
Beşiktaş'ta yağmur altında sokakta cinsel ilişkiye girdiler! 'Sana ne lan' deyip devam ettiler
Beşiktaş'ta yağmur altında sokakta cinsel ilişkiye girdiler! 'Sana ne lan' deyip devam ettiler