BIST 2.537
DOLAR 17,26
EURO 18,12
ALTIN 1.033,90
HABER /  SAĞLIK

Venezuela'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi: Tecrit altına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Venezuela'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi: Tecrit altına alındı

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da ilk kez maymun çiçeği vakası tespit edildiği bildirildi. Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Abone ol

Venezuela Sağlık Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, vakanın başkent Caracas'taki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'nda yapılan kontrolde ortaya çıktığı belirtildi.

Hastanın derhal tecrit altına alındığını kaydedilen açıklamada, "İspanya'nın Madrid kentinden ülkeye giriş yapan hasta, Barselona'da iki kişiyle temas halinde olmuş." ifadesine yer verildi.

Maymun çiçeği virüsü
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakasını doğrularken 50 vaka henüz araştırılıyor.

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
AFAD hayati uyarı bildirimi attı sosyal medya yıkıldı! Herkes çok korktu dehşet bir ses
AFAD hayati uyarı bildirimi attı sosyal medya yıkıldı! Herkes çok korktu dehşet bir ses
Bitcoin ve Ethereum resmen çakıldı! Son 1.5 yılın en büyük çöküşü: Gözler FED'de
Bitcoin ve Ethereum resmen çakıldı! Son 1.5 yılın en büyük çöküşü: Gözler FED'de
Korcan Karar hastalığı nedir Korcan Karar'a ne oldu spikerin son hali üzdü
Korcan Karar hastalığı nedir Korcan Karar'a ne oldu spikerin son hali üzdü
Ataşehir'de yabancı uyruklulardan kaçarken araba çarpan çocuk öldü mahalleli sokağa döküldü
Ataşehir'de yabancı uyruklulardan kaçarken araba çarpan çocuk öldü mahalleli sokağa döküldü
Yunan siyasetçiler iyice küstahlaştı: Balıklara yem yapacağız!
Yunan siyasetçiler iyice küstahlaştı: Balıklara yem yapacağız!
Gençler için müthiş haber! Başvurular alınmaya başladı
Gençler için müthiş haber! Başvurular alınmaya başladı
13 Haziran evde bakım maaşı 37 ilde hesaplara yattı güncel sorgulama sayfası
13 Haziran evde bakım maaşı 37 ilde hesaplara yattı güncel sorgulama sayfası
Genç Haaland İsveç'i devirdi milli formayla 21. maçta gol sayısını 20'ye yükseltti
Genç Haaland İsveç'i devirdi milli formayla 21. maçta gol sayısını 20'ye yükseltti
YÖK Başkanı Özvar öğrencilere af müjdesini verdi
YÖK Başkanı Özvar öğrencilere af müjdesini verdi
Ankara’da istinat duvarının altında kalan otomobil pestil oldu
Ankara’da istinat duvarının altında kalan otomobil pestil oldu