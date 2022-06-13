BIST 2.537
DOLAR 17,26
EURO 18,12
ALTIN 1.033,90
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ataşehir'de yabancı uyruklulardan kaçarken araba çarpan çocuk öldü mahalleli sokağa döküldü

İSTANBUL Ataşehir’de yabancı uyruklu bir grubun kovaladığı çocuğa otomobil çarptı. Kazada yaralanan çocuk hayatını kaybetti. Kaza sonrası mahalleli eylem yaptı.

Abone ol

Olay, geçtiğimiz gün Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yeni Sahra Mahallesi'nde, Selahattin Ç. isimli çocuk (15), yabancı uyruklu kişiler tarafından henüz belli olmayan bir sebepten dolayı kovalanmaya başlandı.

Kaçan çocuğa o sırada D-100 karayolunda seyir halinde olan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuk sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olay üzerine mahalleli sokağa dökülürken, mahalleye çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi. Toplanan mahalleliyi uyararak dağıtan polis ekipleri, mahallede önlem aldı.

İstanbul Valiliğinden açıklama
Konu hakkında açıklama yapan İstanbul Valiliği, 'taksirle öldürme' olayı ile ilgili olarak 2 şüpheli şahsın yakalandığını, trafik kazasını yapan şahsın adli kontrolle serbest bırakıldığını, olaya sebebiyet veren yabancı uyruklu şahsın ise tutuklandığını açıkladı. Bölgede yapılan çalışmalarda, olayla ilgili olduğu değerlendirilen şahıslar güvenlik görevlilerince yakalanarak, ilgili işlemler yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Meteoroloji'den 42 il için 'sarı ve turuncu' kodlu uyarı! Daha fenası geliyor Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir...
Foto Galeri Meteoroloji'den 42 il için 'sarı ve turuncu' kodlu uyarı! Daha fenası geliyor Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'ta yağmur altında sokakta cinsel ilişkiye girdiler! 'Sana ne lan' deyip devam ettiler
Beşiktaş'ta yağmur altında sokakta cinsel ilişkiye girdiler! 'Sana ne lan' deyip devam ettiler
Yunan siyasetçiler iyice küstahlaştı: Balıklara yem yapacağız!
Yunan siyasetçiler iyice küstahlaştı: Balıklara yem yapacağız!
13 Haziran evde bakım maaşı 37 ilde hesaplara yattı güncel sorgulama sayfası
13 Haziran evde bakım maaşı 37 ilde hesaplara yattı güncel sorgulama sayfası
Genç Haaland İsveç'i devirdi milli formayla 21. maçta gol sayısını 20'ye yükseltti
Genç Haaland İsveç'i devirdi milli formayla 21. maçta gol sayısını 20'ye yükseltti
Ankara’da istinat duvarının altında kalan otomobil pestil oldu
Ankara’da istinat duvarının altında kalan otomobil pestil oldu
Denizli'de 2 genç sırra kadem bastı! 4 gündür haber yok kan izleri bulundu
Denizli'de 2 genç sırra kadem bastı! 4 gündür haber yok kan izleri bulundu
Süte yüzde 40 zam geldi! Raflarda süt el yakıyor alarm takılan süt ürünlerinde büyük oyun
Süte yüzde 40 zam geldi! Raflarda süt el yakıyor alarm takılan süt ürünlerinde büyük oyun
Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları 'küre' birincisi Balıkesir Ercan Kıvrak İlkokulu'ndan çıktı!
Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları 'küre' birincisi Balıkesir Ercan Kıvrak İlkokulu'ndan çıktı!
Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon ALG Spor oldu
Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon ALG Spor oldu
Ankara Valiliği okulları tatil etti! 13 Haziran pazartesi okul yok hava durumu uyarısı var
Ankara Valiliği okulları tatil etti! 13 Haziran pazartesi okul yok hava durumu uyarısı var