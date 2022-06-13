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Genç Haaland İsveç'i devirdi milli formayla 21. maçta gol sayısını 20'ye yükseltti

Genç Haaland İsveç'i devirdi milli formayla 21. maçta gol sayısını 20'ye yükseltti

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 4. hafta, 9 karşılaşmayla başladı. İki komşu ülkenin karşılaştığı maçta Norveç, sahasında İsveç'i Haaland (2) ve Sörloth'un golleriyle 3-2 yendi.

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UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ilk haftasında A, B, C ve D liglerinde 9 maç oynandı.

Avrupa futbolunun iki önemli takımının karşılaştığı A ligi 2. grup maçında İspanya, Çekya'yı ağırladı. İspanya, Soler'in 24 ve Sarabia'nın 75. dakikadaki golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

İsviçre ise Portekiz'e A ligi 2. gruptaki ilk yenilgisini tattırdı. Ev sahibi İsviçre'nin golünü, 1. dakikada Seferovic kaydetti.

İskandinav takımları arasındaki mücadelede de Norveç, sahasında İsveç'i Haaland (2) ve Sörloth'un golleriyle 3-2 yendi.

21 yaşındaki Haaland, Norveç Milli Takımı formasıyla çıktığı 21. maçta gol sayısını 20'ye yükseltti.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi
2. Grup: İspanya-Çekya: 2-0

İsviçre-Portekiz: 1-0

B Ligi
4. Grup: Norveç-İsveç: 3-2

Slovenya-Sırbistan: 2-2

C Ligi
2. Grup: Yunanistan-Kosova: 2-0

Kuzey İrlanda-Kıbrıs Rum Kesimi: 2-2

4. Grup: Gürcistan-Bulgaristan: 0-0

Kuzey Makedonya-Cebelitarık: 4-0

D Ligi
2. Grup: Malta-San Marino: 1-0

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