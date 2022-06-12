Hayrettin Karaman fetvayı verdi: Gelir Endeksli Senet (GES) faizdir...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen ilahiyatçı Hayrettin Karaman, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi açıklamasını yorumladı. Karaman, "GES’ler de mevcut şekli ve yapısıyla devletin faizle borçlanmasından ibarettir" görüşünü savundu.

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İlahiyatçı Hayrettin Karaman, Yeni Şafak gazetesindeki yazısında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi açıklamasını yorumladı. Karaman, "GES’ler de mevcut şekli ve yapısıyla devletin faizle borçlanmasından ibarettir" dedi. Karaman yazısında şunları ifade etti:

Kimse Müslümanları faiz al diye zorlamıyor

- Başka açıklamalarda gelirin, Devlet Hava Meydanları ve Kıyı Emniyeti gelirlerine endeksleneceği açıklanmıştır. Laik devletin faizci bankaları da var, faizi yasaklamak mümkün görünmüyor, ama faizin haram olduğuna inanan Müslümanlar ondan uzak durabilirler; kimse onları, faiz alıp vermeye mecbur etmiyor. GES’ler de mevcut şekli ve yapısıyla devletin faizle borçlanmasından ibarettir.

GES neden faiz?

- Çünkü açıklamada altını çizdiğim iki nitelik işlemi faizle borç şekline sokmaktadır:

1. “Devlet iç borçlanma senedi”,

2. “Kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi”.

GES'in helal olabilmesi için...

- Bu senetlerin alım satımının ve kârını almanın helâl olabilmesi için senetlerin “hisse senedi”, “ortaklık senedi” olması gerekir; yani gelir hangi kaynaktan geliyorsa senet sahibi o kaynağa ortak olacaktır ki, onun gelirini alabilsin. Devletin böyle bir gelir kalemine ihtiyacı varsa ve halka da tasarrufu teşvik etmek istiyorsa şu formülü uygulayabilir:

- Gelir getiren devlet malının mülkiyetini senetlere bölerek belli bir süre için halka açar, bu senetleri satın alanlar o mala ortak olurlar, devlet de ihtiyaç duyduğu parayı elde eder, malı yine devletin ilgili bir birimi veya kuruluşu yönetir, hâsıl olan kâr, sözleşmedeki orana göre senet sahiplerine dağıtılır. Süre dolunca devlet, senetlerin bedelini ödeyerek malı geri alır. Kâr garanti edilemez.