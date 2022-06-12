AB'nin mülteci fonu PKK'ya gitti! GÖÇ-İZDER terör örgütüne 338 bin dolar aktarmış

Göç konusunda araştırma yapmak ve proje yapma adı altında Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletlerden (BM) fon alan Göç İzleme Derneğinin (GÖÇİZDER) parayı terör örgütü PKK'lılara ve ailelerine aktardığı tespit edildi. Derneğin İstanbul Bahçelievler'deki merkezinde yapılan aramada PKK'lı ailelere aktarılan paraların yazılı olduğu belgeler ele geçti. Sadece Zelal C.'ye ait dokümanlarda 29 kişilik liste çıktı.

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Sosyal göç hareketleri konusunda araştırma yapmak ve proje geliştirmek için Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi kuruluşlardan aldığı 338 bin dolar fonu terör örgütü PKK'ya aktaran Göç İzleme Derneğine (GÖÇİZDER) yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığının ortak yürüttüğü çalışmada GÖÇİZDER'in terör bağlantıları tespit edilmişti. 3 Haziran'daki operasyonda yakalanan 22 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Tek tek not alınmış

MİT ve savcılığın tespitleri GÖÇİZDER'in PKK'ya hizmet ettiğini net şekilde ortaya koydu. Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerinin de destek çıktığı GÖÇİZDER'in İstanbul Bahçelievler'deki merkezinde yapılan aramalarda PKK'lı ailelere aktarılan paraların yazılı olduğu belgeler ele geçirildi. Dernekte bulunan bir ajandada yakınları PKK'nın dağ kadrosundayken etkisiz hale getirilen teröristlerin ailelerinin adres, cep telefonu ve kime ne kadar para verildiğinin yazılı olduğu tespit edildi.

142 aile tespit edildi Ajandada Nusaybin, Yüksekova ve Sur'daki hendek teröründe öldürülen teröristlerin ailelerine ilişkin detaylı bilgilere de ulaşıldı. İletişim bilgilerinden yakınlık derecelerine kadar detaylı şekilde hazırlanmış tablolar ele geçti. İstanbul Bahçelievler'de yaşayan ve yakınları PKK'nın dağ kadrosundayken ölen 142 aile tespit edildi.

Savcılık GÖÇİZDER'in para gönderdiği ailelerden birinin bilgisine başvurdu. Oğlu N.B.'nin 2016'da hendek operasyonlarında etkisiz hale getirildiğini anlatan F.B., GÖÇİZDER'in para gönderirken kullandığı aracı kişi olan Zelal C.'yi tanımadığını iddia etti. F.B., oğlunun ölümünden sonra derneğin kendilerine ulaştığını, 2019'da kendisini arayan Zelal C.'nin, "Hesabına bir miktar para yatırdık" dediğini anlattı.

Parayı o dağıtıyor

Operasyonda gözaltına alınan Zelal C.'nin GÖÇİZDER tarafından kendisine gönderilen parayı aynı gün ve aynı tutar olmak üzere PKK'lı ailelere gönderdiği tespit edildi. Zelal C.'ye ait dijital dokümanlarda 29 kişilik değer ailesi listesi bulundu. Listede yazan isimlerle dernekte ele geçen ajandadaki ailelerin aynı olduğu tespit edildi. Zelal C.'nin tutuklu teröristlere para yardımını da takibe takılmamak için L.K. aracılığıyla yaptığı ortaya çıktı.

(YENİ ŞAFAK)