Yumurtada sıkıntı büyük! 38 liraya mal olan yumurta 28 liradan satılıyor

Yumurta üretiminde sıkıntı sürüyor. Adana Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyesi, Su Ürünleri Kümes Hayvancılığı ve İhracatçılar Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Şirin Gültekin, 38 liradan mal ettikleri yumurtayı 28 liradan sattıklarını belirterek, üreticilerin iflasın eşine geldiğini söyledi.

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Adana Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyesi, Su Ürünleri Kümes Hayvancılığı ve İhracatçılar Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Şirin Gültekin, şu anda piyasada 38 lira maliyet ile üretilen 30’luk bir yumurta paketinin 28 lira toptan fiyatına satıldığını, yüzde 30 zarar anlamına gelen bu duruma üreticilerin uzun süre dayanmasının mümkün olmadığını söyledi.

Gültekin, “Bu çok ciddi bir zarar. Üreticiden 27-28 liraya çıkan 30’luk pakete 5-6 lira paketleme maliyeti eklenince 34-35 lira oluyor, market de yüzde 20 koyduğu zaman 42 lirayı buluyor” dedi. Bazı marketlerde orta boy yumurtayı 32 liraya da satış yapıldığına dikkat çeken Gültekin, “Bazı üreticilerin paketleme maliyetiyle 44 liraya mal ettiği yumurtayı yüzde 50 zararına sattığı da oluyor.” diye konuştu.

"Maliyetler 3-4 katına çıktı"

Dünya gazetesinden Eray Şen'in haberine göre yumurta üreticilerinin girdi maliyetleri konusunda büyük sıkıntı yaşadığını vurgulayan Gültekin, şöyle devam etti:

“Geçen sene bir kilo yemi 3 liraya mal oluyordu, şu anda 7 liraya mal oluyor. Geçen seneki paketleme maliyetlerimiz 2 liraydı, 6 liraya çıktı. Maliyetler üç dört katına çıktı. Son iki aydır tavukçu zarar ediyor ve birçoğu yem veremediği için tavuğu kesime gönderiyor. İki ay daha böyle devam ederse, sektörde iflas noktasına gelen firma sayısı artar. Bu duruma daha fazla dayanmaları mümkün değil.”