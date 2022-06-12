BIST 2.543
DOLAR 17,11
EURO 18,01
ALTIN 1.029,96
HABER /  EKONOMİ

Yumurtada sıkıntı büyük! 38 liraya mal olan yumurta 28 liradan satılıyor

Yumurtada sıkıntı büyük! 38 liraya mal olan yumurta 28 liradan satılıyor

Yumurta üretiminde sıkıntı sürüyor. Adana Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyesi, Su Ürünleri Kümes Hayvancılığı ve İhracatçılar Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Şirin Gültekin, 38 liradan mal ettikleri yumurtayı 28 liradan sattıklarını belirterek, üreticilerin iflasın eşine geldiğini söyledi.

Abone ol

Adana Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyesi, Su Ürünleri Kümes Hayvancılığı ve İhracatçılar Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Şirin Gültekin, şu anda piyasada 38 lira maliyet ile üretilen 30’luk bir yumurta paketinin 28 lira toptan fiyatına satıldığını, yüzde 30 zarar anlamına gelen bu duruma üreticilerin uzun süre dayanmasının mümkün olmadığını söyledi.

Gültekin, “Bu çok ciddi bir zarar. Üreticiden 27-28 liraya çıkan 30’luk pakete 5-6 lira paketleme maliyeti eklenince 34-35 lira oluyor, market de yüzde 20 koyduğu zaman 42 lirayı buluyor” dedi. Bazı marketlerde orta boy yumurtayı 32 liraya da satış yapıldığına dikkat çeken Gültekin, “Bazı üreticilerin paketleme maliyetiyle 44 liraya mal ettiği yumurtayı yüzde 50 zararına sattığı da oluyor.” diye konuştu.

"Maliyetler 3-4 katına çıktı"
Dünya gazetesinden Eray Şen'in haberine göre yumurta üreticilerinin girdi maliyetleri konusunda büyük sıkıntı yaşadığını vurgulayan Gültekin, şöyle devam etti:

“Geçen sene bir kilo yemi 3 liraya mal oluyordu, şu anda 7 liraya mal oluyor. Geçen seneki paketleme maliyetlerimiz 2 liraydı, 6 liraya çıktı. Maliyetler üç dört katına çıktı. Son iki aydır tavukçu zarar ediyor ve birçoğu yem veremediği için tavuğu kesime gönderiyor. İki ay daha böyle devam ederse, sektörde iflas noktasına gelen firma sayısı artar. Bu duruma daha fazla dayanmaları mümkün değil.”

ÖNCEKİ HABERLER
Kahramanaş'ta FETÖ hükümlüsü kıskıvrak yakalandı
Kahramanaş'ta FETÖ hükümlüsü kıskıvrak yakalandı
Muhalif politikacı Boris Nemtsov Cesaret Ödülü'nün sahibi Zelenski oldu
Muhalif politikacı Boris Nemtsov Cesaret Ödülü'nün sahibi Zelenski oldu
ABD'li ünlü rapçi ATM soydu! Şarkı bile yapmış
ABD'li ünlü rapçi ATM soydu! Şarkı bile yapmış
Sokağı kötü kokular sarınca... Adıyaman'da üzücü olay!
Sokağı kötü kokular sarınca... Adıyaman'da üzücü olay!
AFAD hayati uyarı bildirimi attı sosyal medya yıkıldı! Herkes çok korktu dehşet bir ses
AFAD hayati uyarı bildirimi attı sosyal medya yıkıldı! Herkes çok korktu dehşet bir ses
'Asgari ücrete zam' yapılacak mı? Jülide Sarıeroğlu'ndan açıklama geldi
'Asgari ücrete zam' yapılacak mı? Jülide Sarıeroğlu'ndan açıklama geldi
Karısını döverek öldürdü! Aldattığını düşünüyordum kuruntu yapmış olabilirim
Karısını döverek öldürdü! Aldattığını düşünüyordum kuruntu yapmış olabilirim
Karadağ Başbakanı Abazovic, Ukrayna'yı ziyaret edecek
Karadağ Başbakanı Abazovic, Ukrayna'yı ziyaret edecek
Ali Babacan'ı AK Partililerle buluşturan düğün! Gelinin kimliği şaşkına çevirdi
Ali Babacan'ı AK Partililerle buluşturan düğün! Gelinin kimliği şaşkına çevirdi
İşsizlik Sigortası Fonu yeniden 100 milyarı aştı
İşsizlik Sigortası Fonu yeniden 100 milyarı aştı