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Ankara Büyükşehir Belediyesi uyardı! Bugün yağışlar sürecek, felaket yaşanabilir

Ankara Büyükşehir Belediyesi uyardı! Bugün yağışlar sürecek, felaket yaşanabilir

Ankara birkaç gündür yoğun yağışlar sebebiyle felaketi yaşıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi toprağın yağışlara doyması nedeniyle bugün beklenen yağışlara karşı uyardı. Öte yandan dünkü selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor...

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Ankara'da dün etkili olan şiddetli yağmur sebebiyle meydana gelen selde arabasıyla birlikte suya kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Sel sularına kapılan bir kişi de hala kayıp. Karapürçek’te bulunan Tatlar Deresi'nin 15 kilometrekare çapında devam eden arama tarama faaliyetleri AFAD, itfaiye, JAK ve birçok sivil toplum kuruluşunun katılımı devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) vatandaşlara yağış konusunda yapılan uyarıda, "Bugün Ankara’da öğleden sonra yoğun yağışların başlaması beklenmektedir. Bugünkü yağışın olumsuz sonuçlarının, önceki yağışlarda toprağın suya doyması nedeniyle daha çok olabileceği tahmin edilmektedir. Bu bakımdan, özellikle istinat duvarı yakınlarına araçların park edilmemesi, büyük mesire alanları gibi açık alanlardaki bireysel programların ertelenmesi gibi tedbirlerin alınmasını vatandaşlarımızdan özellikle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

ABB, Ankaralı vatandaşları yoğun yağış konusunda uyardı. Yapılan açıklamada, "Bugün Ankara’da öğleden sonra yoğun yağışların başlaması beklenmektedir. Bugünkü yağışın olumsuz sonuçlarının, önceki yağışlarda toprağın suya doyması nedeniyle daha çok olabileceği tahmin edilmektedir. Bu bakımdan, özellikle istinat duvarı yakınlarına araçların park edilmemesi, büyük mesire alanları gibi açık alanlardaki bireysel programların ertelenmesi gibi tedbirlerin alınmasını vatandaşlarımızdan özellikle rica ederiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentimizde yaşanan sel felaketlerinin olumsuz etkilerini en aza indirmek için bugün bin 468 araç 3 bin 914 personeli ile teyakkuz halinde saha çalışmalarına devam etmektedir. Mağdur olan vatandaşlarımıza ise tek tek ulaşıp mağduriyetlerini çözüme kavuşturmaya devam edecek, yaralarımızı birlikte saracağız" denildi.

Başkentteki selde hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in cenazesi toprağa verildi
Başkentte, dün etkili olan sağanağın ardından sel sularına kapılarak hayatını kaybeden CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit'in cenazesi toprağa verildi.

Altındağ Karapürçek'te dün yaşanan selde hayatını kaybeden 27 yaşındaki İlkay Yiğit için öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Bir rehabilitasyon merkezinde servis şoförü olarak çalışan ve CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Yiğit'in cenazesine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı CHP'liler katıldı.

İlkay Yiğit'in cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kayıp kişiden acı haber gelmişti: Yara izleri vardı
Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi'nde meydana gelen sağanak yağış sonrası aracından inmeye çalışan ve sel sularına kapılan İlkay Yiğit (26) kayıplara karıştı. Yiğit'in cansız bedenini bulan besi çiftliği sahibi Erdavut Dedeoğlu'nun ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD ve JÖAK ekiplerinin gerçekleştirdiği arama kurtarma çalışmaları neticesinde Yiğit'in cansız bedenine ulaşıldı. Yiğit'in vücudunda yara izleri olduğunu söyleyen Dedeoğlu ise yaşanılan anları İHA'ya anlattı.

"Cesedi ilk biz bulduk"
Yiğit'in vücudunda yaralar olduğunu söyleyen Dedeoğlu, "Saat iki sularında 15 dakika içerisinde yağmur başladı ve sel geldi. Sel geldikten sonra dışarı çıktık. Müşterilerimizin iki arabasını sel götürdü. Biz onların arabalarını ararken aşağıda ağacın altında bir ceset ile karşılaştık. Sonra askerleri aradık ceset bulduk diye. Servis şoförünün cesediymiş. Rehabilitasyon merkezinin servis şoförüymüş. Cesedi ilk biz bulduk jandarmayı aradık onlarda gelip cesedi kaldırdılar. Vücudu yara bere içerisindeydi. Sel felaketi ile bahçelerimiz de yıkıldı komşularımızın hayvanları telef oldu. Yukarıda bir kişinin 11-12 tane hayvanı telef oldu. Bizim bahçeye de su doldu. Bahçe duvarım yıkılmasa benim hayvanım da telef olacaktı. Allah bu felaketlerin daha beterinden korusun bizi" dedi.

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