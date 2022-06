BBP İl Başkanı'ndan şok sözler: Her türlü hırsızlığa, dönen dolaplara, kötü ekonomi yönetimine rağmen...

ANKARA'daki Konya Tanıtım Günleri etkinliğine katılan BBP lideri Mustafa Destici'nin ismi, AK Partili Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Altay tarafından anılmayınca BBP'liler kızdı. BBP Kocaeli İl Başkanı Remzi Kaya, "Her türlü hırsızlığa rağmen Cumhur İttifakı’ndayız, aklınızı başınıza alın AKP'liler!" dedi.

Her şeye rağmen, devlet CHP-HDP bloğunun kontrolüne geçmesin diye...

Kaya Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti'deki AKP'liler yüzünden 2023 seçimi kaybedilecek. Aklınızı başınıza alın AKP liler!... Sırf 2016 yılından sonra devletin millileşen dış politikası ve terörle mücadelesi yüzünden her türlü hırsızlığa, liyakatsizliğe, adam kayırmacılığa, yandaş, candaş ihalelerine, eş dost, akraba kayırmacılığına, belediyelerde dönen dolaplara, kötü ekonomi yönetimine ve her şeye rağmen devletin yönetimi CHP-HDP bloğunun kontrolüne geçmesin diye DİN, DEVLET, VATAN, MİLLET için Cumhur İttifakı bloğunda yer alıyoruz." ifadesini kullandı.

Cemaüzel evvelinizi, yağma ve talan düzeninizi unuttuk sanmayın...

BBP İl Başkanı Remzi Kaya şöyle devam etti: "Yoksa sizin cemaüzel evvelinizi, yağma ve talan düzeninizi unuttuk sanmayın. Aklınızı başınıza alın, terbiyesizlik yapmayın. Sivas inadınız yüzünden Büyük Birlik Partilileri küstürüp koskoca İstanbul’u kaybettiğinizi unutmayın. Genel Başkanımız Sn. Mustafa Destici Bey’in ağzından çıkacak tek bir cümle ile #2023 seçimlerini kaybedersiniz.'

'Mustafa Destici'nin olduğunu görmeyecek kadar AKP'lisin....'

"Siz AKP lilere rağmen sırf Türk Milleti uğruna memleketin yönetimi CHP- HDP bloğunun kontrolüne girmesin diye bu ittifakı devam ettirdiğimizi unutmayın. Cumhur İttifakı ruhuna uygun davranın, zarar vermeyin. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı o programda Türk Milletinin Asil evladı Büyük Birlik Partimizin genel başkanı sayın Mustafa Destici'nin olduğunu görmeyecek kadar AKP'lisin."