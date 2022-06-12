Alışveriş merkezlerinde artık yasaklandı! Resmi Gazete'de yayınlandı

Alışveriş merkezlerinde bundan böyle hayvanat bahçesi ve doğal yaşam parkı kurulamayacak. Yeni hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parkları, insan ve hayvan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek endüstriyel kuruluşlar ile her türlü gayrisıhhi müesseselerden, kuş uçuşu en az 1 kilometre uzaklıktaki alanlarda kurulabilecek

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Hayvanat Bahçelerinin ve Doğal Yaşam Parklarının Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni yönetmeliğin yayımlanmasıyla konuya ilişkin bir önceki yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Yayımlanan yönetmeliğe, yabani memeli hayvanların geniş alanlarda serbest dolaşımına imkan sağlayan safari park tarzında doğal yaşam parklarının kuruluş ve çalışma şartlarına ilişkin hususlar da eklendi.

Bu kapsamda, önceki yönetmelikte hayvan sayısına göre ruhsatlandırma yapılmaktayken yeni düzenlemede hayvan türleri dikkate alınarak gruplandırmaya gidilerek ruhsat verilmesi hükme bağlandı. Böylece, sürüngenler için teraryum, sucul canlılar için akvaryum ruhsatı verilebilmesi sağlandı.

Yönetmelikle, ruhsatlandırma gruplarına göre istihdam edilmesi zorunlu personelle ilgili de düzenleme yapıldı. Bu çerçevede ruhsat türüne göre, veteriner hekim, su ürünleri uzmanı ve biyolog istihdam edilmesi zorunlu hale geldi.

Gelecek dönemde hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parkları, gürültü, hava ve su kirliliğine maruz olmayan, insan ve hayvan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek endüstriyel kuruluşlar ile her türlü gayrisıhhi müesseselerden kuş uçuşu en az bir kilometre uzaklıkta, fen, sağlık ve afet şartları bakımından imarla ilgili mevzuata uygun alanlarda kurulacak. Bu hüküm, yeni kurulacak hayvanatbahçeleri için geçerli olacak.

Yönetmelikte, hayvanat bahçelerinde ve doğal yaşam parklarındaki hayvan türleri için gerekli asgari alanların Bakanlık tarafından belirlenmesi hükmüne de yer verildi.

Ayrıca bugünden itibaren alışveriş merkezlerinde yeni hayvanat bahçesi kurulması yasaklandı.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsatlandırılan hayvanat bahçelerine, yeni düzenlemeye göre ruhsat almaları için 11 Haziran 2023'e kadar süre tanındı.