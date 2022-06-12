Sabah gazetesi yazarı GES'e tepki gösterdi: Güven veremezsiniz

Sabah yazarı Melih Altınok GES sistemine tepki göstererek "Elinizdeki kozları böyle iddiasız restlerle açarak, iç piyasalara ve uzun vadeli yabancı yatırımcıya güven veremezsiniz." dedi. Ekonomide Aralık 2021'de açıklanan Kur Korumalı Mevduat hamlesinin ardından doların yeniden yükselişe geçmesiyle Maliye Bakanlığı bu hafta Devlet İç Borçlanma Senedi (Gelire Endeksli Senet) duyurulmuştu.

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Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok 'Niye gece yarısı açıklıyorsunuz?' isimli bugünkü yazısında, Devlet İç Borçlanma Senedi (Gelire Endeksli Senet) konu etti.

Altınok yazısına, "Vatandaş, doları düşürmek için devreye sokulan son tedbirlerden Devlet İç Borçlanma Senedi (Gelire Endeksli Senet) uygulamasının ne olduğunu anlayabilmiş değil. Spekülasyonun bini bir para... Nasıl olmasın ki?" ifadeleriyle başladı.

'Tedbir'in gece yarısı ve sosyal medyadan açıklandığını ifade eden Altınok, "Daha makul saatte, uzmanların da yer alacağı bir basın açıklaması yapılıp gazetecilerin sorularını da alarak düzenlemeyi duyuramazlar mıydı?" dedi.

Bakanlığın 'tedbir' diye açıkladığı yeni ekonomik kararı, televizyonlar anında girer, ertesi gün de bütün gazeteler okurlarına bu yeni enstrümanı layıkıyla duyurulsun diye yapıldığını söyerek yazısını şöyle sürdürdü:

"Paketin tweet'i atıldıktan sonra gayya kuyusuna dönen Twitter'da bu kadar yalana dolana geçit verilmezdi.

Tamam, dış kaynaklı vurgun operasyonlarına geçit vermeme refleksini de anlıyorum. Ne var ki, ekonomimiz alınan tedbirlerin ardından gece yarısı operasyonlarına karşı eskisinden daha korunaklı hale getirildi. Artık panik halini besleyen bu yönteme ihtiyaç yok.

Her şeyden önce, elinizdeki kozları böyle iddiasız restlerle açarak, iç piyasalara ve uzun vadeli yabancı yatırımcıya güven veremezsiniz.

Neyse belki piyasaların açıldığı pazartesi günü, gazeteciler olarak beklediğimiz gibi bir basın toplantısıyla kamuoyu aydınlatılır"