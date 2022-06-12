BIST 2.543
DOLAR 17,11
EURO 18,01
ALTIN 1.029,96
HABER /  EKONOMİ

Bankaların kara listesindeki binlerce kişiye rüşvetle kredi verdiler

Bankaların kara listesindeki binlerce kişiye rüşvetle kredi verdiler

Kredi danışmanı denilen bir yöntem kullanarak komisyon adı altında rüşvetle kara listedeki kişilere banka kredisi verildiği ortaya çıktı.

Abone ol

Kendilerine kredi danışmanı diyen komisyoncular anlaştıkları banka müdürleri vasıtasıyla kara listede olan kişilere kredi çıkarıyor. Yasa dışı işlem üzerinden banka müdürü ve komisyoncu yüzde 25 pay alıyor. Nakit ihtiyacı olan kişi bu duruma razı oluyor, bankaların batak kredileri ise çığ gibi büyüyor.

Türkiye gazetesi, kredi danışmanı diyen komisyoncularun anlaştıkları banka müdürleri vasıtasıyla kara listede olan kişilere kredi çıkardığını belirtti. Haberde, “Yasa dışı işlem üzerinden banka müdürü ve komisyoncu yüzde 25 pay alıyor. Nakit ihtiyacı olan kişi bu duruma razı oluyor, bankaların batak kredileri ise çığ gibi büyüyor.” denildi.

Türkiye’de 3,5 milyon kişinin kredi sicili bozuk. Kara listede olan bu kişiler bankalardan kredi alamıyor. Ancak nakit ihtiyaçlarından dolayı farklı alternatif yollar arıyorlar. Tefeciler en bilinen ve mecbur kalınan adres olarak öne çıkıyor. Ancak yasa dışı ve geri ödemesi yüksek olduğundan dolayı vatandaşlar bu seçeneği pek kullanmak istemiyor. Tam bu noktada dolandırıcılar ve komisyonculara fırsat doğuyor. “Kara listede olabilirsiniz, hiç çalışmıyor olabilirsiniz hatta bir geliriniz de olmayabilir. Ama size her durumda kredi hazır’ gibi vaatler sunan bu kişiler çeşitli yollarla ya sizi dolandırıyor ya da çıkardığı kredi üzerinden komisyonunu alıyor.

Yüzde 25 alıyorlar
Sistem iki şekilde işliyor. Birincisi kredi komisyoncular adı verilen şebekeler. Bu kişiler anlaştıkları banka müdürleri vasıtasıyla belli bir limite kadar kredi çıkarılmasını sağlayabiliyor. Kredi siciliniz bozuk olsa dahi, şube yetkisinde olan belli meblağları alabiliyorsunuz. Örneğin 40 bin liralık bir krediye başvurdunuz. Kendine kredi danışmanı diyen komisyoncu sizden tüm evraklarınızı alıyor. Banka müdürü vasıtasıyla başvurunuz yapılıyor. Çıkan kredinin yüzde 25’lik kısmı (10 bin TL) müdür ve komisyoncu arasında bölünüyor. Sizin elinize 30 bin lira geçiyor. İnternet siteleri bulunan, çağrı merkezleri olan ve kurumsal şirket gibi davranan bu komisyonculara yılda binlerce kişi başvuruyor. Emniyet ekipleri bu tür yapıları deşifre ederek gerekli cezaları veriyor. Geçen yıl İstanbul’da bu yöntemle binlerce kişiye kredi çıkarıp komisyon alan bir çete çökertilmişti.

Raporlama dolandırıcılığı
Aynı vaatlerle vatandaşları dolandıran komisyoncu dışında başka şebekeler daha var. Bu yöntemde ise size cep telefonunuzdan ulaşılıyor. Aynı şekilde ‘her durumda  istenilen krediniz en uygun ödeme şartlarıyla hazır’ gibi iddialarla vatandaş kandırılıyor. Şayet kredi almak isterseniz sizden öncelikle kredinin büyüklüğüne göre bir danışmanlık cüreti isteniyor. Bu rakam 100 ile 1.000 lira arasında değişiyor. Sizden alınan bu para ile hakkınızda rapor hazırlanacağı söyleniyor. Evrak hazırlama yapılacağı ve olumlu bir profil oluşturulacağı belirtiliyor. Şayet kredi çıkabilecek durumdaysanız bankaya başvurarak kredinizi onaylatıyor ve kendi komisyonunu alıyor. Ancak kredi çıkmıyor ise ödediğiniz raporlama ücreti yanmış oluyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Emekliye 'çok memnun olacağı' zam! Hem maaşa hem ikramiyeye! EYT, asgari ücret ve sözleşmeliye kadro...
Foto Galeri Emekliye 'çok memnun olacağı' zam! Hem maaşa hem ikramiyeye! EYT, asgari ücret ve sözleşmeliye kadro... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İtalya'daki helikopter kazasındaki detay yürekleri burktu!
İtalya'daki helikopter kazasındaki detay yürekleri burktu!
Cerrahpaşa'da hemşirelere çirkin taciz! Özbek sapık cinsel organını gösterip...
Cerrahpaşa'da hemşirelere çirkin taciz! Özbek sapık cinsel organını gösterip...
1,3 tonluk kurbanlık boğa satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı
1,3 tonluk kurbanlık boğa satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı
Ekonomist Atilla Yeşilada'dan ürküten uyarı: Bizi 21 Aralık'a götürecek kur şoku başladı
Ekonomist Atilla Yeşilada'dan ürküten uyarı: Bizi 21 Aralık'a götürecek kur şoku başladı
Eski Bakan Erdoğan Bayraktar'dan yeni bombalar! 'İçim rahat' deyip ekledi: 'Sığırları bekliyorum...'
Eski Bakan Erdoğan Bayraktar'dan yeni bombalar! 'İçim rahat' deyip ekledi: 'Sığırları bekliyorum...'
Bir karpuzun dilimi öğrenciye 6,5 lira! İYİ Partili Yıldız isyan etti
Bir karpuzun dilimi öğrenciye 6,5 lira! İYİ Partili Yıldız isyan etti
Dolmuşta kadını elle taciz eden sapık yakalanıp gözaltına alındı
Dolmuşta kadını elle taciz eden sapık yakalanıp gözaltına alındı
D-100'de takla atan otomobilin sürücüsü kaçtı
D-100'de takla atan otomobilin sürücüsü kaçtı
Yunanistan umursamadan ilerliyor 23 adadan 22'si silahlandırıldı
Yunanistan umursamadan ilerliyor 23 adadan 22'si silahlandırıldı
Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Yeni dönem resmen başladı
Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Yeni dönem resmen başladı