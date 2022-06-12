İtalya'daki helikopter kazasındaki detay yürekleri burktu!

İTALYA'da geçtiğimiz günlerde kaybolan helikopterin enkazı bulundu. Helikopterde bulunan 4'ü Türk 7 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Kazadan saniyeler önce ortaya çıkan detay yürekleri burktu.

Abone ol

İtalya'da Eczacıbaşı Holding çalışanlarını taşıyan bir helikopter, geçtiğimiz günlerde radarda kaybolmuştu. Yapılan arama çalışmalarında enkaza dün ulaşıldı. Helikopterde bulunan 4'ü Türk 7 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Kazaya ilişkin Bülent Eczacıbaşı "Maalesef çok genç, çok başarılı, pırıl pırıl 4 arkadaşımızı kaybettik" dedi. Öte yandan düşen helikopterde yürek burkan bir detay ortaya çıktı.

Enkaza ulaşıldı

İtalya'nın Lucca kentine bağlı Capannori Tassignano Havaalanı'ndan Treviso'ya gitmek üzere havalandıktan sonra Modena civarında radardan kaybolan Agusta Koala "AW119" tipi helikopterin enkazına ulaşıldı. Eczacıbaşı Holding Tüketim Ürünleri'nde görevli 4 Türk vatandaşının da aralarında olduğu 7 kişinin cesedinin bulunduğu bildirildi.

Enkazı dağcı fark etti

Sabah'ın haberine göre bölgenin yoğun ağaçlık olması ve GSM kapsama alanı olmaması nedeniyle güçlükle yürütülen arama çalışmalarının üçüncü gününde, bölgede yürüyüş yapan bir dağcının bazı yanmış ağaç ve metal kalıntıları gördü.

Bunun üzerine arama çalışmalarına katılan İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait ekipler bölgeye iniş yaptı.

Ekipler, Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasındaki Apenin Dağları Cusna mevkiinde 1922 metre rakımda helikopterin enkazına ve 7 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Eczacıbaşı Holding'e bağlı Altınova'daki İpek Kâğıt Fabrikası Müdürü Arif Cez, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Manisa Yatırım Projeleri Müdürü Serhat Kenar, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Şirketi Fabrikaları Direktörü Altuğ Erbil ve Yatırım Projeleri Müdürü İlker Uçak ile birlikte 1 İtalyan pilot ve 2 Lübnan vatandaşı bulunuyordu.

Yürek burkan detay

Öte yandan helikopter bulunan Lübnanlı bir mühendisin kazadan saniyeler önce helikopterden oğluna video gönderdiği de ortaya çıktı. Birkaç saniyelik videoda helikopterin şiddetli bir fırtınanın ortasında kaldığı görülüyor.

Bülent Eczacıbaşı İtalya'ya gitti

Helikopterin enkazına ulaşılmasının ardından Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, İtalya'ya gitti.

Kazaya ilişkin açıklamalarda bulunan Eczacıbaşı, "Maalesef çok genç, çok başarılı, pırıl pırıl 4 arkadaşımzı kaybettik. Acımız çok büyük. Onlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi.