BIST 2.543
DOLAR 17,11
EURO 18,01
ALTIN 1.029,96
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

D-100'de takla atan otomobilin sürücüsü kaçtı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
D-100'de takla atan otomobilin sürücüsü kaçtı

İSTANBUL Ataşehir'de bir otomobil sürücüsü, D-100 kara yolunda bir araca çarparak takla attı, sürücü olay yerinden kaçtı. Otomobilde gaz kaçağı tespit edilince yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Abone ol

D-100 kara yolu Sahrayıcedid mevkiinde Kadıköy istikametine makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile çarparak takla attı.

Kara yolunda ters dönen otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak kaza yerinden uzaklaşırken, diğer araçta yaralanan olmadı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gaz sızıntısı tespit edilince yol trafiğe kapatıldı

İtfaiye ekipleri, ters dönen otomobilden gelen kokular üzerine ölçüm yaptı. Ölçümde, otomobilin LPG tankından gaz sızıntısı olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri D-100 kara yolunu Kadıköy yönüne doğru trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de aracın LPG tankını boşalttı. Bu sırada trafik akışı yan yoldan sağlandı.

Kaza yapan araçların çekici yardımıyla kara yolundan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

ÖNCEKİ HABERLER
Yunanistan umursamadan ilerliyor 23 adadan 22'si silahlandırıldı
Yunanistan umursamadan ilerliyor 23 adadan 22'si silahlandırıldı
Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Yeni dönem resmen başladı
Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Yeni dönem resmen başladı
AK Parti Kızılcahamam Kampı'nda oy hesabı! Herkes 1 oy getirse 24 milyon eder
AK Parti Kızılcahamam Kampı'nda oy hesabı! Herkes 1 oy getirse 24 milyon eder
Diyarbakır'da yangın faciası! İtfaiyeciler dahil 50 kişi etkilendi bir kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'da yangın faciası! İtfaiyeciler dahil 50 kişi etkilendi bir kişi hayatını kaybetti
Rusya, Ukrayna'da Rus pasaportu dağıtmaya başladı
Rusya, Ukrayna'da Rus pasaportu dağıtmaya başladı
A Milli Takım, Lüksemburg karşısında hata yapmadı!
A Milli Takım, Lüksemburg karşısında hata yapmadı!
Meral Akşener canlı yayında partisinin oy oranını paylaştı: Ortalamamız yüzde 20
Meral Akşener canlı yayında partisinin oy oranını paylaştı: Ortalamamız yüzde 20
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acı haberi duyurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acı haberi duyurdu
Joe Biden'dan Zelensky'e: Beni dinleseydi böyle olmazdı
Joe Biden'dan Zelensky'e: Beni dinleseydi böyle olmazdı
Ergin Ataman’dan flaş sözler: Şimdi Fenerbahçe düşünsün
Ergin Ataman’dan flaş sözler: Şimdi Fenerbahçe düşünsün