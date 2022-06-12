A Milli Takım, Lüksemburg karşısında hata yapmadı!

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 3. maçında A Milli Futbol Takımı deplasmanda Lüksemburg'u 2-0 mağlup etti ve 3'te 3 yaptı.

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Lüksemburg ile Türkiye, Lüksemburg Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı 2-0 kazanan A Milli Futbol Takımı 3'te 3 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri, 37. dakikada Hakan Çalhanoğlu penaltıdan ve 77. dakikada Serdar Dursun kaydetti.

Grupta 3'te 3 yapan milliler puanını 9'a çıkardı. Lüksemburg ise 6 puanda kaldı.

A Milli Takım, gruptaki 4. maçında 14 Haziran Salı günü Litvanya'yı konuk edecek.

Milli Takım üçüncü maçında da gol yemedi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi'nde oynadığı üçüncü maçında da kalesini gole kapattı.

Lüksemburg'u 2-0 mağlup eden Türkiye, ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci maçında da Litvanya'yı 6-0 mağlup etti.

Üç maçta 12 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde gole izin vermedi.

Hakan Çalhanoğlu 15. golünü attı

A Milli Takımı, Lüksemburg deplasmanında öne geçiren golü penaltıdan atan Hakan Çalhanoğlu, ay-yıldızlı formayla gol sayısını 15'e yükseltti.

A Milli Takım ile 71. maçına çıkan Hakan, attığı 15 golle aday kadro içindeki en golcü oyuncu konumunda da bulunuyor. Hakan'ı 13 golle Cengiz Ünder takip ediyor.

Mücadelenin ikinci yarısında Hakan yerini Salih Özcan'a bıraktı. Hakan oyundan çıkınca, kaptanlık pazubandını Çağlar Söyüncü taktı.

Serdar Dursun 7'de 7 yaptı

Serdar Dursun, A Milli Takım'daki gollerine Lüksemburg karşısında da devam etti.

Mücadelenin ikinci yarısında oyuna girerek, ay-yıldızlı formayı 7. kez giyen Serdar, Lüksemburg'a attığı golle 7. kez gol sevinci yaşadı.

Puan durumu

Lüksemburg: 0 - Türkiye: 2

Stat: Lüksemburg

Hakemler: Antonio Emanuel Carvalho Nobre, Paulo Soares, Pedro Ribeiro (Portekiz)

Lüksemburg: Moris, Marvin Martins (Dk. 81 Bonhert), Chanot, Olesen (Dk. 46 Sebastien Thill), Carlson, Borges Sanches (Dk. 54 Vincent Thill), Barreiro, Christopher Martins (Dk. 63 Omosanya), Pinto, Sinani (Dk. 81 Gerson), Rodrigues

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 68 Eren Elmalı), Dorukhan Toköz (Dk. 81 Berkan Kutlu), Orkun Kökçü (Dk. 46 Serdar Dursun), Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 68 Salih Özcan), Doğukan Sinik, Halil Dervişoğlu (Dk. 68 Kerem Aktürkoğlu)

Goller: Dk. 37 Hakan Çalhanoğlu (Penaltıdan), Dk. 76 Serdar Dursun (Türkiye)

Sarı kart: Dk. 35 Barreiro (Lüksemburg)