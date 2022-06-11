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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acı haberi duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acı haberi duyurdu

Siirt'te suya düşen hemşire Halime Timurtaş hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acı haberi Twitter hesabından paylaştı.

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Siirt Pervari'de İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire H.T, ilçeye bağlı Beğendik beldesi yakınlarında arkadaşlarıyla piknik yaptığı sırada ayağının kayması sonucu Müküs Çayı'na düştü.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire E.G. de akıntıya kapıldı. Vatandaşların da desteğiyle yapılan çalışmada H.T. sudan çıkarıldı. H.T, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Resmi twitterdan konuyla ilgili açıklama yapan Koca şu paylaşımda bulundu:

"Halime’yi çaydan çıkarmaya çalışanlardan hemşire Eyyüp Güneş kardeşimiz şu an kayıp"
"ACI GÜNÜMÜZ. Siirt Pervari’de bir grup sağlık çalışanı arkadaşımız, piknik yapmak için Müküs Çayı kenarına gitti. Elini yıkadığı sırada, dengesini kaybedip akıntıya kapılan hemşire arkadaşımız Halime Timurtaş, çaydan çıkarılsa da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sırasında hemşire arkadaşımız Halime’yi çaydan çıkarmaya çalışanlardan hemşire Eyyüp Güneş kardeşimiz şu an kayıp. Arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

 Vefat eden arkadaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. En büyük temennimiz ise, kayıp arkadaşımız Eyyüp’ü sağ salim aramızda görmek. Hepimize büyük geçmiş olsun."

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