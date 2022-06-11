Dursun Özbek, Fatih Terim'i geri getirmeyi düşünüyordu

Galatasaray'da Dursun Özbek'in başkan seçilmesi, Fatih Terim'in geri dönmesi ihtimalini kuvvetlendirdi.

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Başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu 26 Mart’ta yapılan Olağan Mali Genel Kurul’da ibra edilmemelerinin ardından seçime gitme kararı alınmıştı.

Sarı kırmızılı kulübün 103. dönem yönetiminin ve 39. başkanın belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi’nde bugün gerçekleşti.

Kıran kırana geçen seçim sonucunda Dursun Özbek, rakibi Eşref Hamamcıoğlu'na 165 oy fark atarak yeniden başkan seçildi.

Fatih Terim'i takımın başına getirmeyi düşünüyordu

Özbek'in başkanlığı, taraftarları heyecanlandırdı.

Geçtiğimiz ay Fatih Terim'le görüşen Özbek,deneyimli teknik adam ile fikir alışverişinde bulunmuştu.

Deneyimli hocayı, teknik direktör olarak takımın başına getirmek için "A Planı" belirleyen Özbek, "B Planını" ise Terim'i Sportif A.Ş'de görevlendirmek üzerine kurmuştu.

Terim, "İlk ve son imzam" demişti

Bu sezon Galatasaray'a veda etmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İlk ve son imzam" ifadelerini kullanarak; sarı-kırmızılı kulüpte bir daha teknik direktör olarak çalışmayacağını ima eden Fatih Terim'i yeniden teknik direktör koltuğuna oturtmak isteyen Dursun Özbek, bu doğrultuda Terim'e yakınlığı ile bilinen Erden Timur, Cemal Özgörkey ve İsmail Sarıkaya'dan da destek alacak.