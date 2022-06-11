Mahsun Kırmızıgül çocukları kaç tane kızı Lavin ve oğlu Mahmut anneleri kimdir?

16 yıl sonra yeniden müzik diyen ve yeni albümü ile fırtınalar estiren Mahsun Kırmızıgül bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu. Hayatı ile merak edilen Mahsun Kırmızıgül aslen Diyarbakırlı. Zaza asıllı olan Mahsun Kırmızıgül 53 yaşında. ikinci eşi Ece Binay'dan geçtiğimiz aylarda boşanan Mahsun Kırmızıgül'ün ilk eşi Gölgem Bazencir'den 29 yaşında Mahmut adında bir oğlu vardır. Mahsun Kırmızıgül'ün evliliklerinden toplam 2 çocuğu var.Abone ol
Sinemaya ara verip 16 yıl aradan sonra yeniden müzik diyen Mahsun Kırmızıgül son günlerde yeni albümü ile fırtına gibi esiyor. Birçok platformda en çok dinlenen şarkıların sahibi olan Mahsun Kırmızıgül bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu olacak. Hayatı ile de sık sık merak edilen Mahsun Kırmızıgül aslen Diyarbakırlı ve Zaza asıllı. 52 yaşında olan Mahsun Kırmızıgül'ün bilinen iki evliliği vardır. İlk eşi Gölgem Bazencir'den 29 yaşında Mahmut adında bir oğlu olan Kırmızıgül'ün Ece Binay ile olan evliliğinden Lavin adında bir kızı vardır.
Nisan ayında boşandı: Mahsun Kırmızıgül, altı yıllık avukat eşi Ece Binay’dan Beykoz Adliyesi’nde nisan ayında tek celsede boşandı. Kırmızıgül’ün genç bir kadınla verdiği samimi pozlar ortaya çıkmış, boşanmanın da bu nedenle gerçekleştiği iddia edilmişti.
Mahsun Kırmızıgül kimdir: Mahsun Kırmızıgül, 26 Mart 1969 tarihinde 22 çocuklu Zaza kökenli bir ailenin bireyi olarak Diyarbakır'ın Hani ilçesinin Vezir köyünde dünyaya geldi. Annesinin adı Faika, babasının adı ise Çerkez'dir. Mahsun Kırmızıgül doğduktan sonra babası imam nikâhlı annesini ve kardeşlerini bırakıp Bingöl'e gitti.
Mahsun Kırmızıgül'ün Gölgem Bazencir'den olan oğlu Mahmut
Kırmızıgül, ilkokul çağına geldiğinde aile Diyarbakır'a göç etti. İlk ve orta okulları Diyarbakır'da bitirdi. Babası gittikten sonra eve bakan abisinin iş kazasında ölümünden sonra annesi bir kiremit ocağında çalışmaya başlamış, Kırmızıgül de ailenin geçimini sağlayabilmesi için çiğ köftecide çalışmış ve çaycılık yapmıştır.
Mahsun Kırmızıgül evli mi:
989 yılında eski dansözlerden Gölgem Hanım ile evlenmiştir. 1992 yılında boşanmıştır. Gölgem Hanım'dan Mahmut adında bir oğlu vardır. Mahsun Kırmızıgül 14 Şubat 2016 tarihinde avukat Ece Binay ile ABD'de evlenmiştir. Lavin adında bir kızları vardır.
Mahsun Kırmızıgül şarkıları
Stüdyo Albümleri
Bu da Yeter (1984) Güneş Plak
Yürek Yarası (1985) Güneş Plak
Terkedildim (21 Kasım 1986) Güneş Plak
Sarışınım (8 Haziran 1987) Güneş Plak
Paylaşamam (22 Ağustos 1988) Güneş Plak
Şimdiki Zaman (15 Haziran 1990) Barış Müzik
Nilüfer (7 Kasım 1991) Nokta Müzik
Alem Buysa Kral Sensin (4 Şubat 1993) Nokta Müzik
12'den Vuracağım (20 Eylül 1994) Prestij Müzik
Mutlu Ol (1995) Barış Müzik
Dünden Bugüne (11 Ocak 1995) Güneş Plak
Acılar İçinde (1995) Destan Müzik
İstanbul Geceleri (1995) Türküola
İnsan Hakları (25 Ekim 1995) Kral Müzik - Prestij Müzik
Sevdalıyım - Hemşerim (2 Ekim 1996) Prestij Müzik
Nostalji 1 (7 Kasım 1997) Güneş Plak
Yıkılmadım (3 Haziran 1998) Prestij Müzik
Yoruldum (30 Haziran 2000) Prestij Müzik
Ülkem Ağlar (8 Ağustos 2001) Prestij Müzik
Yüzyılın Türküleri (2002) Popüler Müzik - Prestij Müzik
Sarı Sarı - Başroldeyim (16 Nisan 2004) A1 Müzik
Dinle (2 Haziran 2006) A1 Müzik
Hoş Geldin (1 Ocak 2022) A1 Müzik
Single'lar
İnsan Hakları (25 Ekim 1995) Kral Müzik
Ülkem Ağlar (8 Ağustos 2001) Prestij Müzik
Küçük Gelin (2011) A1 Müzik
Yoksun Sen (2019) A1 Müzik
Toplama Albümleri
Dünden Bugüne (11 Ocak 1995) Güneş Plak
Nostalji 1 (1997) Güneş Plak
Bir Demet Kırmızıgül (11 Ağustos 2003) Prestij Müzik
Mahsun Kırmızıgül dizi ve filmleri
Dizi
Alem Buysa (1994)
Bu Sevda Bitmez (1996)
Hemşerim (1997)
Yıkılmadım (1998)
Zalim (2003)
Aşka Sürgün (2005)
Hayat Devam Ediyor (2011-2013) Genel Yönetmen - Hikâye
Benim İçin Üzülme (2012) Genel Yönetmen - Hikâye
Babalar ve Evlatlar (2012) - Hikâye
Sinema
Yaşamak Haram Oldu (1987)
Beyaz Melek (16 Kasım 2007)
Güneşi Gördüm (12 Mart 2009)
Gecenin Kanatları (2009)
New York'ta