Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da açılış töreninde konuştu. Birlik mesajları veren Erdoğan, "Birileri bölücülük naraları atarken biz kardeşlik türkülerini bunun için söyledik" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van Beşyol Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

Hangi hükümetler Van'ı bu seviyede eser ve hizmetlerle kalkındırdı geliştirdi? Hiçbiri. Yaşı yetenler bizzat kendileri, yaşı yetmeyenler büyüklerine sorarak 25-30-40 yıl önceki haliyle bugünü karşılaştırsınlar. Aklı, vicdanı olan herkes bu mukayesenin ardından aradaki farkın 20 yıllık değil, asırlık olduğunu kabul edecektir. uru lafla, istismarla, yalan, iftira ile işimiz olmaz. Biz hep somut icraatle konuşuruz. Van'a son 20 yılda 38 milyar liralık yatırım yaptık.

Bunlar kamu yatırımı. Bu bütçeyle eğitimde 9682 yeni derslik inşa ettik. 8279 kapasiteli yüksek öğrenim yurtları açtık. 54 spor tesisi inşa ettik. Aç açık bırakmamak için elimizden geleni yaptık. 19 hastane, 103 adet sağlık tesisi inşa ettik. 2011 yılındaki deprem sonrası 25 bin konut, kamu binası, okul, cami, sosyal tesis inşa ederek sahiplerine teslim ettik. AK Parti olarak biz yaptık. 820 konut, 420 ahır, sosyal tesisler ve konaklama birimleri yapımına devam ediyoruz.

Diyarbakır anneleri Kürt değil miydi?

Dünyada Van ahirette iman. Bu söz boşuna söylenmedi. Allah bu dünyada bizi Van'sız öteki dünyada da imansız bırakmasın diyorum. Hepimiz için daha adil, hakkaniyetli, güvenli, müreffeh bir ülkeye sahip olmak istiyor bu uğurda mücadelemizi sürdürüyoruz. Birileri bölücülük naraları atarken biz kardeşlik türkülerini bunun için söyledik. Birileri anne babaların gözyaşlarını, çocuklarımızın canlarını, sizlerin sıkıntılarını kendi sapkın ideolojilerinin mezesi haline getirmeye çalışırken biz yaşatma peşinde olduk. Biz niçin Diyarbakır annelerinin yanında olduk? Diyarbakır anneleri Kürt değil miydi? Batılı, demokrasiden bahsedenler Diyarbakır annelerini ziyaret ettiler mi? Onların derdi başka, bizim derdimiz bambaşka. Diyarbakır annelerinin yavrularını Kandil'e kaçıranlara bunun hesabını soruyoruz. Biz eğitimiyle sağlığıyla istihdamıyla onlara iyi bir gelecek kurmanın çabası içindeyiz. Biz ne dedik, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Kendi gövdemizi namlulara siper ettik. Birileri kandan beslenirken Van'daki insanlarımızın kalkınma adımlarından nasibini almalarını istedik.