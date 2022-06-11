Mahsun Kırmızıgül kaç yaşında aslen nereli Mahsun Kırmızıgül biyografisi

16 yıl sonra yeniden müzik diyen ve yeni albümü ile fırtınalar estiren Mahsun Kırmızıgül bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu. Hayatı ile merak edilen Mahsun Kırmızıgül aslen Diyarbakırlı. Zaza asıllı olan Mahsun Kırmızıgül 53 yaşında. ikinci eşi Ece Binay'dan geçtiğimiz aylarda boşanan Mahsun Kırmızıgül'ün ilk eşi Gölgem Bazencir'den 29 yaşında Mahmut adında bir oğlu vardır. Mahsun Kırmızıgül'ün evliliklerinden toplam 2 çocuğu var.

Abone ol

Sinemaya ara verip 16 yıl aradan sonra yeniden müzik diyen Mahsun Kırmızıgül son günlerde yeni albümü ile fırtına gibi esiyor. Birçok platformda en çok dinlenen şarkıların sahibi olan Mahsun Kırmızıgül bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu olacak. Hayatı ile de sık sık merak edilen Mahsun Kırmızıgül aslen Diyarbakırlı ve Zaza asıllı. 52 yaşında olan Mahsun Kırmızıgül'ün bilinen iki evliliği vardır. İlk eşi Gölgem Bazencir'den 29 yaşında Mahmut adında bir oğlu olan Kırmızıgül'ün Ece Binay ile olan evliliğinden Lavin adında bir kızı vardır.

Nisan ayında boşandı: Mahsun Kırmızıgül, altı yıllık avukat eşi Ece Binay’dan Beykoz Adliyesi’nde nisan ayında tek celsede boşandı. Kırmızıgül’ün genç bir kadınla verdiği samimi pozlar ortaya çıkmış, boşanmanın da bu nedenle gerçekleştiği iddia edilmişti.

Mahsun Kırmızıgül kimdir: Mahsun Kırmızıgül, 26 Mart 1969 tarihinde 22 çocuklu Zaza kökenli bir ailenin bireyi olarak Diyarbakır'ın Hani ilçesinin Vezir köyünde dünyaya geldi. Annesinin adı Faika, babasının adı ise Çerkez'dir. Mahsun Kırmızıgül doğduktan sonra babası imam nikâhlı annesini ve kardeşlerini bırakıp Bingöl'e gitti.

Mahsun Kırmızıgül'ün Gölgem Bazencir'den olan oğlu Mahmut

Kırmızıgül, ilkokul çağına geldiğinde aile Diyarbakır'a göç etti. İlk ve orta okulları Diyarbakır'da bitirdi. Babası gittikten sonra eve bakan abisinin iş kazasında ölümünden sonra annesi bir kiremit ocağında çalışmaya başlamış, Kırmızıgül de ailenin geçimini sağlayabilmesi için çiğ köftecide çalışmış ve çaycılık yapmıştır.

Mahsun Kırmızıgül evli mi:

989 yılında eski dansözlerden Gölgem Hanım ile evlenmiştir. 1992 yılında boşanmıştır. Gölgem Hanım'dan Mahmut adında bir oğlu vardır. Mahsun Kırmızıgül 14 Şubat 2016 tarihinde avukat Ece Binay ile ABD'de evlenmiştir. Lavin adında bir kızları vardır.

Mahsun Kırmızıgül şarkıları

Stüdyo Albümleri

Bu da Yeter (1984) Güneş Plak

Yürek Yarası (1985) Güneş Plak

Terkedildim (21 Kasım 1986) Güneş Plak

Sarışınım (8 Haziran 1987) Güneş Plak

Paylaşamam (22 Ağustos 1988) Güneş Plak

Şimdiki Zaman (15 Haziran 1990) Barış Müzik

Nilüfer (7 Kasım 1991) Nokta Müzik

Alem Buysa Kral Sensin (4 Şubat 1993) Nokta Müzik

12'den Vuracağım (20 Eylül 1994) Prestij Müzik

Mutlu Ol (1995) Barış Müzik

Dünden Bugüne (11 Ocak 1995) Güneş Plak

Acılar İçinde (1995) Destan Müzik

İstanbul Geceleri (1995) Türküola

İnsan Hakları (25 Ekim 1995) Kral Müzik - Prestij Müzik

Sevdalıyım - Hemşerim (2 Ekim 1996) Prestij Müzik

Nostalji 1 (7 Kasım 1997) Güneş Plak

Yıkılmadım (3 Haziran 1998) Prestij Müzik

Yoruldum (30 Haziran 2000) Prestij Müzik

Ülkem Ağlar (8 Ağustos 2001) Prestij Müzik

Yüzyılın Türküleri (2002) Popüler Müzik - Prestij Müzik

Sarı Sarı - Başroldeyim (16 Nisan 2004) A1 Müzik

Dinle (2 Haziran 2006) A1 Müzik

Hoş Geldin (1 Ocak 2022) A1 Müzik

Single'lar

İnsan Hakları (25 Ekim 1995) Kral Müzik

Ülkem Ağlar (8 Ağustos 2001) Prestij Müzik

Küçük Gelin (2011) A1 Müzik

Yoksun Sen (2019) A1 Müzik

Toplama Albümleri

Dünden Bugüne (11 Ocak 1995) Güneş Plak

Nostalji 1 (1997) Güneş Plak

Bir Demet Kırmızıgül (11 Ağustos 2003) Prestij Müzik

Mahsun Kırmızıgül dizi ve filmleri

Dizi

Alem Buysa (1994)

Bu Sevda Bitmez (1996)

Hemşerim (1997)

Yıkılmadım (1998)

Zalim (2003)

Aşka Sürgün (2005)

Hayat Devam Ediyor (2011-2013) Genel Yönetmen - Hikâye

Benim İçin Üzülme (2012) Genel Yönetmen - Hikâye

Babalar ve Evlatlar (2012) - Hikâye

Sinema

Yaşamak Haram Oldu (1987)

Beyaz Melek (16 Kasım 2007)

Güneşi Gördüm (12 Mart 2009)

Gecenin Kanatları (2009)

New York'ta