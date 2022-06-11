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2022 kandil günleri Diyanet Mevlid Kandili ne zaman?

2022 kandil günleri Diyanet Mevlid Kandili ne zaman?

2022 yılının ortalarına gelirken birçok müslüman 2022 yılındaki dini günleri ve kandil günlerini araştırmaya başladı. 2022 yılının son kandili olan Mevlid Kandili ne zaman araştırması ise başladı. Rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili 7 Ekim'de kutlanacak.

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Mevlid Kandili tarihi için araştırmalar başladı. Mevlid Kandili 2022 yılında yine Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan tarihte idrak edilecek. Müslümanlar her yıl kandillerde bolca ibadet ediyor, af diliyorlar. Peki, 2022 Mevlid Kandili ne zaman, hangi ayda?

Mevlid Kandili'nin ne zaman idrak edileceği araştırılıyor. Kandil günleri her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan tarihlerde idrak ediliyor. Yılın son kandili için geri sayım başladı. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve gecelerinden biri. Bu sene kandil ekim ayında idrak edilecek.

Mevlid Kandili ne zaman: Mevlid Kandili 7 Ekim 2022 tarihinde idrak edilecek.

Yılın son kandili Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak ediliyor.

Mevlid Kandili nedir, önemi: Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

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