Ankette AK Parti yüzde 30 çıktı Fehmi Koru 'anlamakta zorlanıyorum' dedi

Seçim anketlerinde AK Parti ve Erdoğan'ın önde çıkması Fehmi Koru'nun gündeminde. Koru, "ezici çoğunluğundan “Ekonomi” cevabı alınan ülkede, aynı insanlara “Bu pazar günü seçim olsaydı oyunuzu hangi partiye verirdiniz?” sorusu yöneltildiğinde %30’u kadarından hala “AK Parti” cevabı alınmasını da anlamakta zorlanıyorum." dedi.

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Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon ülkenin en önemli sorunu haline geldi. Ekonomi sokağın 1 numaralı konu olurken anket sonuçları muhalefetin istediği gibi çıkmıyor.

AK Parti'nin önce çıkması şaşıranlardan birisi de yazar Fehmi Koru oldu. Abdullah Gül ve Ali Babacan'a yakınlığıyla bilinen Koru, "İtiraf ediyorum: Benim de anlamakta zorlandığım konular çok…" başlıklı yazısında bu konuya değindi.

"Neden, neden, neden?"

Hükümete yönelik çok sayıda eleştirileri ve suçlamaları yazısında paylaşan yazar, sözü ekonomiye getirdi ve yazısını şu sözlerle tamamladı:

"Kamuoyu yoklamalarında “Ülkenin en ciddi sorunu nedir?” sorusuna muhatap edildiklerinde ezici çoğunluğundan “Ekonomi” cevabı alınan ülkede, aynı insanlara “Bu pazar günü seçim olsaydı oyunuzu hangi partiye verirdiniz?” sorusu yöneltildiğinde %30’u kadarından hala “AK Parti” cevabı alınmasını da anlamakta zorlanıyorum.

“Sorunları kim çözer?” sorusuna “Tayyip Erdoğan” cevabı verenlerin oranı “Oyum AK Parti’ye” diyenlerden de fazla.

Demokrasilerde, seçimlerde yenilenler arasından “Nankör millet” diyenlerle karşılaşılsa bile, fatura millete çıkarılmaz.

Konuyu tartıştığım dostlardan sıklıkla aldığım “AK Parti sayıları 11 milyona ulaştığı söylenen kişilere sosyal yardım yapmakta, özellikle de kadınlara; o yardımları alan insanlar iktidar değişikliğinde yeni gelenlerin kendilerini ek gelirlerinden mahrum edeceklerini düşünüyor olabilir” türü yorumlar da bana yeterince açıklayıcı gelmiyor.

Akıllara -bu arada benim aklıma da- ilk gelen “Sorun muhalefette” yakıştırmasını da, üzerinde biraz düşününce geçerli bulamıyorum.

Muhalefeti oluşturan partiler az çalışmıyor. Liderler her gün bir yerlerde vatandaşlarla bir araya geliyor. Mitingler düzenlenmeye başlandı, oralarda ortak dertleri kitlelerle paylaşıyor liderler…

Neden, neden, neden?

Yüksek sesle birkaç kez tekrarladığım “Neden, neden, neden?” sorularıma, bir dostum, “Her şeyi anlaman gerekmiyor” mukabelesinde bulundu.

Doğru.

Evet doğru olmasına doğru ama, bu tür sorular yine de bana soruluyor.

AK Parti’den itiraz sesleri çıkmasını mı bekliyorum? Hayır.

Kamuoyu yoklamalarında kendilerine sorular yöneltilen insanların hiç çekinmeden şimdiye kadar verdiklerinden farklı cevaplar vereceklerini mi sanıyorum? Hayır.

Öyleyse?

Galiba merakımı giderecek cevaplar için seçimi ve hatta seçim sonrasında yaşanacakları beklemem gerekecek."