Liberal Demokrat Parti, YSK'ya sordu: Erdoğan üçüncü kez aday olabilir mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı olacağını açıklamasının ardından Anayasa'ya göre 3. kez aday olup olamayacağına ilişkin tartışmalar yeniden başladı. Liberal Demokrat Parti (LDP), Erdoğan'ın 3. kez aday olup olamayacağını Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yazılı olarak sordu.

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Aralarında hukukçuların da olduğu pek çok kişi, 'bir kimsenin en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebileceği' hükmünün yer aldığı Anayasa'nın 101. maddesini işaret ederek Erdoğan'ın 2023'te aday olamayacağını öne sürüyor. İktidar kanadı ise Erdoğan'ın 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde sadece bir kere seçildiği için adaylığının önünde bir engel bulunmadığını savunuyor.

Kılıçdaroğlu "itiraz etmeyeceğiz" demişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'ın üçüncü kez aday olması halinde itiraz etmeyeceklerini belirterek, “Aday olmak istiyorsa buyursun gelsin, millet herkesin boyunun ölçüsünü verecektir. Özel bir tartışma yapmayacağız. Bu tartışmalar artık geride kalmalı. Biz yapmayacağız. Başkaları tartışırsa ona bir şey diyemeyiz, en azından biz yapmayacağız” demişti.

YSK'ya soruldu

Bu tartışmalar sürerken Liberal Demokrat Parti (LDP), Erdoğan'ın 3. kez aday olup olamayacağını Yüksek Seçim Kurulu'na yazılı olarak sordu.

LDP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Kulaksız tarafından YSK'ya sunulan yazılı soruda, Anayasa'nın 101. Maddesi hatırlatılarak Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusunda kurumun görüşünün paylaşılması istendi.

LDP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Kulaksız imzalı yazıda şu ifadeler yer alıyor:

Mevcut Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde aday olacağını 09 Haziran 2022 tarihinde kamuoyuna açıklamıştır.

Mevcut Cumhurbaşkanı, iki dönemden beri Cumhurbaşkanlığı görevindedir.

Anayasanın 101. Maddesi '...Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kişi en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir...' şeklinde hüküm içermektedir.

Anayasanın 116. Maddesi de '....Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde. Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir...' Hükmünü ortaya koyarken Cumhurbaşkanı seçilebilmenin diğer koşullarını da belirlemişti.

Sonuç ve istem:

Anayasanın açık hükümlerine göre, mevcut cumhurbaşkanının üçüncü defa adaylığı için hangi koşulların gerçekleşmesi gerektiği hakkında Yüksek Seçim Kurulu'nun görüşünün tarafımızla paylaşılmasını arz ve talep ederiz.

Eski genel başkan Cem Toker sosyal medya hesabından paylaştı

LDP tarafından YSK'ya sorulan soruyu partinin eski genel başkanlarından Cem Toker, "Bakalım ne yanıt gelecek…" diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.