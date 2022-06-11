Antalya’da esrarengiz olay denize girenlerde yapışkan siyah lekeler oluştu

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, Antalya'da Lara ve Konyaaltı sahilleri başta olmak üzere pek çok yerden denize giren insanların vücudunda "zift gibi yapışkan siyah lekeler" olduğunu köşesine taşıdı.

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Antalya açıklarında denize girenlerin vücutlarında görülen siyah lekeler gündem oldu. Bu korkutan olayı yazan Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, tankerin yakıt sızdırdığı iddiasına yer verdi.

"Antalya açıklarından geçen gemiler, tankerler atık bırakabiliyor. Sızıntı olabiliyor." diyen Çekirge, bu olayın kalıcı olmadığının, önlem alınması gerektiğinin altını çizdi.

Tankerden sızan yakıt iddiası

Çekirge, Türk Deniz Araştırma Vakfı'nın “Son günlerde Antalya kıyılarından petrol kirliliği ile ilgili vatandaşlardan sıkça ihbarlar gelmektedir. Bu petrol kirliliğinin nedenini, bununla ilgili eylem planlarının açıklanmasını ve çözüm önerilerini bekliyoruz” açıklamasını da hatırlattı.

Çekirge, "Bir iddiaya göre bir tanker açıktan geçerken yakıt sızdırdı. Bir başka görüş ise müsilajın etkisi... Ama ben müsilajın böyle bir etkisi olacağını sanmıyorum. Geçmişte Akdeniz’de bu türden petrol kirliliği kazaları yaşanmıştı. Düşünün ki Akdeniz, koruma altında, hassas bir deniz olarak adlandırılmıştır. Ayrıca uluslararası sözleşmelerle nasıl korunacağı ve kirliliklere nasıl müdahale edileceği tanımlanmıştır... Elbette bu olaylar kalıcı olmayacaktır. Türkiye’nin turizmdeki üstünlüğü açısından Antalya’nın önemi açıktır. Bu nedenle kirliliğin kaynağının tespit edilmesi ve acil önlem alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.