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Cem Uzan'dan sığınmacı sorununa tartışılacak çözüm önerisi: Kişi başına...

Cem Uzan'dan sığınmacı sorununa tartışılacak çözüm önerisi: Kişi başına...

Hakkındaki davalar nedeniyle Fransa'ya kaçan Cem Uzan, mülteci sorununa tartışılacak bir çözüm önerisi sundu. Uzan, "Kişi başına 1.000 dolar kapıdan çıkarken verilecek. Bir daha dönmemek üzere gönderilecek" dedi.

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En son “Haziran 2023'te Türkiye'ye cumhurbaşkanı olacağım” çıkışıyla gündeme gelen Genç Parti Kurucu Genel Başkanı, eski medya patronu Cem Uzan, sosyal medya hesabından sığınmacı sorunu ile ilgili dikkati çeken bir paylaşım yaptı.

"Problem satın alınacak"
Yıllardır Fransa'da yaşayan yaşayan Cem Uzan, resmi Twitter hesabından paylaştığı bir gönderide, “sığınmacı sorununun satın alınması gerektiğini, para verilip geri dönmemek üzere gönderilmelerini” savundu.

Uzan’ın paylaşımı şöyle:

"Mülteci probleminin NET çözümü: Kişi başına 1.000 dolar kapıdan çıkarken verilecek. Bir daha dönmemek üzere gönderilecek. Problem satın alınacak. #GençParti."

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