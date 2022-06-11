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Adana'da kuzen dehşeti! Evine gitti bir süre oturduktan sonra...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Adana'da kuzen dehşeti! Evine gitti bir süre oturduktan sonra...

 ADANA'dan son gelen haber korkunç! Merkez Yüreğir ilçesinde, kuzeni tarafından evinde silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

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Hakan C, kuzeni Samet Caymaz'ın (24) Serinevler Mahallesi'ndeki evine gitti. Hakan C. bir süre içeride oturduktan sonra henüz bilinmeyen nedenle kuzenini başından tabancayla vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Samet Caymaz, 112 Acil Servis ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Caymaz'ın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheli Hakan C'yi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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