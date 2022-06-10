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Selçuk Bayraktar paylaştı! Kızılelma'dan dikkat çeken fotoğraf

Selçuk Bayraktar paylaştı! Kızılelma'dan dikkat çeken fotoğraf

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, BAYKAR tarafından özgün ve milli olarak geliştirilen İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma'nın son halini paylaştı.

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Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin gücüne güç katacak İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar Kızılelma'nın boyalı halini paylaştı.

Sosyal medya hesabından fotoğrafları paylaşan Bayraktar, '' Bayraktar KIZILELMA'nın boyalı haliyle ilk fotoğrafı... Ergin Saygun Paşamız, Ömer Amcam ve Başkan Köseoğlu...'' açıklamasını yaptı.

Bayraktar kızılelma (mius) hakkında!
Teknolojinin hızla gelişmesine paralel olarak her geçen gün daha hızlı değişen savunma doktrinlerinde, geleceğin hava muharebelerinin insansız muharip jetlerle gerçekleştirileceği öngörülmektedir.

Bu kapsamda Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden muharip insansız uçak sistemi BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS), geleceğin muharebe konseptine yön verecek.

Baykar tarafından geliştirilen ve dünyada oyunu değiştiren Bayraktar İHA/SİHA’ların tecrübesiyle yola çıkılarak geliştirme çalışmaları yürütülen muharip insansız uçak sistemi, geleceğin teknolojileriyle donatılarak hizmet edecek.

Agresif manevralarla hava-hava muharebesi icra edebilecek olan BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS), düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç çarpanı olacak.

Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olacak olan BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS), gövde içinde taşıyacağı mühimmatları ile belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirebilecek.

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