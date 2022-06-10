İYİ Partili İbrahim Halil Oral'dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na özür ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması nedeniyle seçilmesinin zor olacağını söyleyerek muhalefette tartışma yaratan İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, CHP liderine özür ziyaretinde bulundu.

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İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, katıldığı bir programda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerinin tartışmalara neden olması üzerine CHP liderinden randevu talebinde bulunmuştu. Oral, CHP genel merkezine giderek Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Partiden ayrılırken gazetecilere açıklamada bulunan Oral, "Sayın Genel Başkan'dan randevu istemiştik. Çok naziktiler sağ olsun, randevu verdi" dedi. Oral, şunları söyledi:

"Yapılan o spekülasyona, bilgi kirliliğine ilişkin bir değerlendirmede bulunduk. Çok keyifli, çok güzel bir karşılama oldu. Nezaketen çok değerliydi. 'Nezaket hiçten gelir ama her şeyi satın alır' diye bir Çin atasözü var. Gösterdiği nezaket için çok teşekkür ediyorum. Basın açıklamamda her şeye yer verdim, başka yapabileceğim bir açıklama yok."

Kılıçdaroğlu'nun, yaptığı açıklamalarla ilgili ne söylediğinin sorulması üzerine Oral, "O da çarpıtılmış ve kırpılmış bir ifade olduğunun farkında. Millet İttifakında genel başkanımız, 6 genel başkan kimi aday gösterirse -Kılıçdaroğlu olabilir, başkaları olabilir- ben ve arkadaşlarımın sonuna kadar onunla olacağımızı söylemek isterim" diye konuştu. Disipline sevk edildiğinin hatırlatılması üzerine İbrahim Halil Oral, bunun parti içi bir mesele olduğunu kaydetti.