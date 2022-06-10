CHP'li Yalım Eralp'ten skandal çıkış! Adalar konusunda Yunan tezlerine destek verdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi olan emekli büyükelçi Yalım Eralp, Türkiye'nin adalar konusundaki çıkışına karşı çıktı. Yunan tezlerine destek veren Eralp, adaların Yunanistan'a ait olduğunu öne sürdü.

Abone ol

TÜRKİYE'nin kendisi için Ege'de bir tehdit unsuru olduğunu öne süren Yunanistan, Lozan ve Paris antlaşmalarının aksi yönündeki hükümlerine rağmen Ege adalarını silahlandırma politikasını devam ettiriyor. Yunan siyasiler de Türkiye'nin Ege adalarının silahsızlandırılması statüsünün korunmasına yönelik talebine provokasyonla yanıt vermeye devam ediyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ı gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ederek net bir dille uyardı. Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum, şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz."

CHP'li Yalım Eralp'ten Yunan tezlerine destek

Erdoğan'ın bu açıklamaları uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırırken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi olan emekli büyükelçi Yalım Eralp'den skandal bir çıkış geldi. CHP rozeti Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından takılan Eralp, adaların Yunanistan'a ait olduğunu öne sürdü.

Yalım Eralp, açıklamasında, "Çok iddialar var, 'Adaların egemenliği şartlı verildi' şeklinde. Böyle bir şey yok. 3 binin dışındaki adalar Yunanistan'ındır. Türkiye bunu yıllarca kabul etti. Bunu tehlikeye sokmak diplomaside Türkiye'yi 'mütecaviz devlet' durumuna düşürür. Yanlış hatırlamıyorsam Akdeniz'de 2900 küsur ada ve adacık var. Şimdi bir anlaşmanın bütün bu adaların listesini sayması söz konusu değil. Lozan, 3 binin dışındaki adaları beğenelim beğenmeyelim Yunanistan'a vermiştir."