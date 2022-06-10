Okuldaki dansözlü kutlama gündem olmuştu! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni kararı duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bursa'da bir okulun aile birliği tarafından düzenlenen dansözlü eğlencenin ardından bir düzenlemeye gittiklerini hatırlatarak, "Resmi Gazetede yayınlanan değişikliğe göre okullarımızın aile birlikleri okul yönetiminden izin almadan sosyal etkinlik düzenleyemeyecek. Sosyal faaliyetler okul idaresinin izin ve denetiminde olacak. Ülkemizin milli ve maneviyatına tezat teşkil eden hiçbir etkinliğe izin vermeyeceğiz" dedi.

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BURSA Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir gazetecinin, "Bursa'daki bir ilkokulda okul aile birliğinin etkinliğinde dansözlü eğlenceye ilişkin bakanlık hızlıca devreye girip okul aile birliği yönetmeliğini değiştirdi. Bugün yönetmelik Resmi Gazetede yayınlandı. Ne gibi değişiklikler var?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Geçen haftalarda Bursa'dan böyle bir haber yansıdı. Önce imam hatip okulunda diye bir bilgi geldi. Daha sonra doğru olmadığı ortaya çıktı. Orada bir eksiklik vardı. Okul aile birliklerimiz sosyal etkinlikler düzenlediği zaman okul müdüründen herhangi bir izin almadan o etkinlikleri düzenleyebiliyordu ve çok daha geniş bir kapsam içerisinde düzenlemeler yapabiliyordu. Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikle artık okul aile birliklerinin yapmış olduğu tüm sosyal etkinlikler için mutlaka okul müdürü tarafından izin alınacak ve denetime tabi olacaklar. Orada kritik olan diğer bir konu da ülkemizin milli ve manevi değerlerine tezat teşkil eden hiçbir etkinliğe izin vermeyeceğiz."