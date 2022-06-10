Tansel Öngel sevgilisi kimdir Neşe Çakır ile ayrıldılar mı?

Son olarak TRT'de Masumlar Apartmanı dizisinde Naci Hoca karakteri ile sevilen oyuncu Tansel Öngel bu akşam Afara'nın konuklarından. Sesi ile de dikkat çeken Tansel Öngel aslen Kilisli ve 45 yaşında. Daha önce Özge Özder ile evli olan Tansel Öngel'in son sevgilisi Neşe Çakır olmuştu. Peki Tansel Öngel dizileri hangisi?

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Masumlar Apartmanı dizisi ile adından söz ettiren başarılı oyuncu son olarak Maske Kimsin Sen programı ile de sunuculuğunu konuşturmuştu. Sevilen isim Tansel Öngel bu akşam Afara'nın konuklarından biri olacak. Özel hayatı ile de merak edilen Tansel Öngel, 45 yaşında ve aslen Kilisli. Bir evlilik yapan Tansel Öngel'in ilk eşi oyuncu Özge Özder olmuştur. Son olarak Neşe Çakır ile dolu dizgin bir aşk yaşayan Tansel Öngel'in çocuğu yoktur. Peki Tansel Öngel hangi dizilerde rol aldı?

Tansel Öngel kimdir: Tansel Öngel, 24 Eylül 1976 Kilis'de doğmuştur. Babaannesi Selanik göçmeni, anneannesi Mısırlı, dedesi Lübnanlı. Anne ve babası öğretmen olduğu için görev yaptıkları Gaziantep, Kilis'de doğdu, Ankara'da büyüdü.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden 2000 yılında mezun oldu.

2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatrosunda göreve başladı. Halen Trabzon Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir

İlk kez 2004 yılında "Uy Başımıza Gelenler" dizisi ile ekran karşısına geçerken Hakan Yılmaz, Başak Köklükaya, Aykut Oray, Nefise Karatay, Mustafa Üstündağ ile beraber oynadı.

2010 yılında yönetmenliğini Osman Sınav ve Raşit Çelikezer'in birlikte yaptığı "Kılıç Günü" adlı dizide başrolde olarak Nur Erkul, Melike Güner, Ertan Saban, Yurdaer Okur, Ali Atay, Teoman Kumbaracıbaşı ile beraber oynadı.

2011 yılında 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde Venedik Kralı'nın oğlu Alvise Gritti rolünü oynadı.

6 Kasım 2012 tarihinde 29 Nisan 2014 tarihine kadar ekranlarda oynayan ve Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenlik yaptığı "Benim İçin Üzülme" adlı dizide başrollerde Fulya Zenginer, Tansel Öngel, Çağlar Ertuğrul, Öykü Çelik, Ünal Silver oynadılar.

18 Mart 2015 tarihinde vizyona girecek olan ve yönetmenliğini Özhan Eren'in yaptığı "Son Mektup" adlı sinema filminde Nesrin Cavadzade ile başrolde oynadı.

Tansel Öngel, 2007 yılında Özge Özder ile evlendi. 2010 yılında boşandı.