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Her şey köpeğin havlaması ile başladı! Korkunç olayda 3 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Her şey köpeğin havlaması ile başladı! Korkunç olayda 3 kişi hayatını kaybetti

 İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, havlayan köpeğin torununu korkutması üzerine bir şahıs, aynı zamanda akrabası olan köpek sahibi aileye kurşun yağdırdı. Olayda aynı aileden 3 kişi öldü.

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Olay, öğle saatlerinde İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali İhsan K. (62), torunu ile parka giderken hem komşusu hem de akrabası olan Yahya Köşek'in köpeği havladı. Torununun korkması üzerine Ali İhsan K., köpeğin sahibi Yahya Köşek ile tartışmaya başladı. İddiaya göre tartışmadan sonraki birkaç gün ikili arasındaki husumet devam etti.

Bugün öğlen saatlerinde tekrar karşılaşan Ali İhsan K. ve Yahya Köşek, aynı konu üzerinden tartışmaya devam etti. Ali İhsan K. eve gidip silahını alarak Yahya Köşek'e, eşi Döngül Köşek'e ve kızı Funda Güçlü'ye kurşun yağdırdı.

Ağır yaralanan aile, olayın sağlık ekiplerine haber verilmesiyle Ege Üniversitesi Hastanesi ve Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ancak 3'ü de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise olay yerine gelerek çalışma başlattı. Olayı gerçekleştiren şahıs Ali İhsan K. ise suç aleti silahla birlikte gözaltına alındı.

Köpek yüzünden tartıştılar
Ali İhsan K.'nin yeğeni Ömer K., "Yahya Köşek'in köpeği havlayınca amcamın torunu korkuyor. Küfürleşiyorlar. 3-4 gündür Yahya Köşek amcamın yolunu beklemiş. Tehdit etmiş. Amcamla tekrar karşılaştıklarında kavga ediyorlar ve amcam silahını alıp Yahya Köşek'e, hanımına ve kızına ateş ediyor. Olay tamamen köpek yüzünden. O kişiler bizim hem akrabamız hem köylümüzdü. Üzücü bir olay yaşandı" dedi.

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