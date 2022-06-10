BIST 2.543
DOLAR 17,13
EURO 18,03
ALTIN 1.030,33
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

YÖK Başkanı Erol Özvar'dan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren yüz yüze eğitim açıklaması: Artık vakti geldi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
YÖK Başkanı Erol Özvar'dan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren yüz yüze eğitim açıklaması: Artık vakti geldi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yeni akademik yılda üniversitelerde tamamen yüz yüze eğitime geçileceğini söyledi.

Abone ol

KÜTAHYA'da Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumuna katılan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerde artık yüz yüze eğitime geçileceğini belirtti.

Online veya dijital eğitim öğretim imkanlarından da istifade etmeye devam edeceklerini ifade eden Özvar, "Uzun sayılabilecek bir salgın dönemi sonrasında 2022-2023 yeni akademik yılına yaklaşıyoruz. Artık finaller üniversitelerimizde başlamış vaziyette ya da başlamak üzere. Bir kısmında bittiğini artık bütünleme sınavlarının başladığını biliyorum. Tabi yeni akademik dönem önümüzde, eskisini arkamızda bırakacağız. Yeni döneme eğer sağlık koşullarında herhangi bir değişme olmazsa, inşallah eskisi gibi salgından ari, pandemiden bağımsız bir şekilde yeni akademik yıl açılışına kavuşacağız.

"Artık yüz yüze eğitime geçmenin vakti geldi"
Üniversiteler olarak akademik yıl başlamadan önce gerek üniversiteler gerekse YÖK olarak bu konuda tedbirler almaya başladı. YÖK olarak değerli rektörlerimizle birlikte yeni akademik yılda artık yüz yüze eğitime geçmenin vaktinin geldiğini duyurmak isterim. Önümüzdeki dönemden itibaren inşallah içinde bulunduğumuz dönemde olduğu gibi yüz yüze ile eğitim öğretime başlayacağız. Uzun bir aradan sonra yüksek öğretim kurumlarımızda, üniversitelerimizde, kampüslerimizde, öğretim elemanlarımızla, hocalarımızla, öğrencilerin dershanede, derslikte bir araya gelmelerini, buluşmalarını önemsiyoruz" yeklinde konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Söke Belediye Başkanı Tuncel’den minik futbolculara milli maç jesti
Söke Belediye Başkanı Tuncel’den minik futbolculara milli maç jesti
Tansel Öngel evli mi ilk eşi kimdir? Tansel Öngel boyu ve kilosu kaç?
Tansel Öngel evli mi ilk eşi kimdir? Tansel Öngel boyu ve kilosu kaç?
Mustafa Sarıgül: Şu anda yeni kurulan iki yeni partinin grafiği yükseliyor
Mustafa Sarıgül: Şu anda yeni kurulan iki yeni partinin grafiği yükseliyor
Her şey köpeğin havlaması ile başladı! Korkunç olayda 3 kişi hayatını kaybetti
Her şey köpeğin havlaması ile başladı! Korkunç olayda 3 kişi hayatını kaybetti
Tansel Öngel sevgilisi kimdir Neşe Çakır ile ayrıldılar mı?
Tansel Öngel sevgilisi kimdir Neşe Çakır ile ayrıldılar mı?
Bakan Soylu tarih verip duyurdu: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hazırlıklar yapılıyor
Bakan Soylu tarih verip duyurdu: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hazırlıklar yapılıyor
Davutoğlu’nun Malatya ziyaretinde ''çakal'' gerginliği! Apar topar camiye götürüldü
Davutoğlu’nun Malatya ziyaretinde ''çakal'' gerginliği! Apar topar camiye götürüldü
MHRS'den başkasına randevu alma nasıl olur-2022
MHRS'den başkasına randevu alma nasıl olur-2022
HDP'li üyelerin bazıları İstiklal Marşı'nı okumadı belediye meclisi karıştı
HDP'li üyelerin bazıları İstiklal Marşı'nı okumadı belediye meclisi karıştı
Az önce açıklandı Benzin ve LPG'ye büyük zam geldi! 11 Haziran 2022 gece yarısı pampaya yansıyacak
Az önce açıklandı Benzin ve LPG'ye büyük zam geldi! 11 Haziran 2022 gece yarısı pampaya yansıyacak