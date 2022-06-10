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Burkina Faso'da kanlı saldırı: En az 11 Burkinabe subayı öldürüldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Burkina Faso'da kanlı saldırı: En az 11 Burkinabe subayı öldürüldü

BURKİNA FASO'nun kuzeyinde Nijer sınırına yakın bir polis karakoluna düzenlenen saldırıda en az 11 Burkinabe subayı öldürüldü.

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Burkina Faso'nun Nijer sınırındaki Seno kentindeki Seytenga jandarma müfrezesine Saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 11 Burkinabe subayı hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

11 asker hayatını kaybetti

Saldırının ardından yerel bir yetkili olayı doğrulayarak, "Perşembe günü Séno kentindeki Seytenga jandarma müfrezesinin bir ön karakolu terörist saldırısının hedefi oldu. Saldırıda 11 asker hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı" dedi.

Ordudan yapılan açıklamada ise saldırıda jandarmaların saldırganlara karşılık verdiği ancak sayılarının az olduğu belirtilirken, geçtiğimiz Perşembe günü de Kossi eyaletinde düzenlenen bir saldırıda 4 polisin ve kuzeydeki bir altın madenine düzenlenen saldırıda da 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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