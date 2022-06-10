BIST 2.552
DOLAR 16,97
EURO 17,88
ALTIN 1.010,63
HABER /  GÜNCEL  /  EMLAK

Kiracıların aklındaki soruya Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yanıt verdi: Zorla kimse kimseyi evinden çıkaramaz

Kiracıların aklındaki soruya Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yanıt verdi: Zorla kimse kimseyi evinden çıkaramaz

Ev sahiplerinin kiracıları zorla çıkarıp çıkarmayacağı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Zorla kimse kimseyi evinden çıkaramaz" dedi.

Abone ol

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda konut kira artışlarının 1 Temmuz 2023'e kadar bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme kabul edildi. Kanuna göre, konut kiraları bakımından, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla geçerli olacak.

"Zorla kimse kimseyi evinden çıkaramaz"
Kanunla birlikte akıllara ev sahiplerinin kiracıları zorla çıkarıp çıkarmayacağı sorusu geldi. Konuyla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, net konuştu. Bozdağ, "Şimdi taraflar yüzde 25'te anlaşamadığı zaman ev sahibi 'anlaşamadık' diye bundan mütevellit kiracıyı çıkaramaz. Tahliye davası açtığı zaman da yasa hükmü mahkemeyi de bağladığı için mahkemenin yüzde 25 eğer kiracı vermişse onunla ilgili açılan tahliye davasını reddedeceği aşikardır. Zorla kimse kimseyi evinden çıkaramaz. Taraflar arasında eğer evden çıkma konusunda ihtilaf olunca hakem Türk yargısıdır" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Şebnem Dönmez kaç yaşında aslen nereli kaç yaşında? Şebnem Dönmez evli mi?
Şebnem Dönmez kaç yaşında aslen nereli kaç yaşında? Şebnem Dönmez evli mi?
Sosyal medya yasasına karşı çıkan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in on binlerce kişiye dava açtığı ortaya çıktı
Sosyal medya yasasına karşı çıkan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in on binlerce kişiye dava açtığı ortaya çıktı
Tansel Öngel evli mi ilk eşi kimdir? Tansel Öngel boyu ve kilosu kaç?
Tansel Öngel evli mi ilk eşi kimdir? Tansel Öngel boyu ve kilosu kaç?
'Pazara gidiyorum diye' evden çıktı 5 gündür haber alınamıyor
'Pazara gidiyorum diye' evden çıktı 5 gündür haber alınamıyor
'Her şey köpeğin havlaması ile başladı! Korkunç olay 3 kişi hayatını kaybetti
'Her şey köpeğin havlaması ile başladı! Korkunç olay 3 kişi hayatını kaybetti
Burkina Faso'da kanlı saldırı: En az 11 Burkinabe subayı öldürüldü
Burkina Faso'da kanlı saldırı: En az 11 Burkinabe subayı öldürüldü
Tansel Öngel sevgilisi kimdir Neşe Çakır ile ayrıldılar mı?
Tansel Öngel sevgilisi kimdir Neşe Çakır ile ayrıldılar mı?
Bakan Soylu tarih verip duyurdu: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hazırlıklar yapılıyor
Bakan Soylu tarih verip duyurdu: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hazırlıklar yapılıyor
Davutoğlu’nun Malatya ziyaretinde ''çakal'' gerginliği! Apar topar camiye götürüldü
Davutoğlu’nun Malatya ziyaretinde ''çakal'' gerginliği! Apar topar camiye götürüldü
MHRS'den başkasına randevu alma nasıl olur-2022
MHRS'den başkasına randevu alma nasıl olur-2022