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Mahkemeden skandal karar! Belçika'da PKK'yı terör örgütünden saymadılar

Mahkemeden skandal karar! Belçika'da PKK'yı terör örgütünden saymadılar

BELÇİKA temyiz mahkemesi skandal bir karara imza attı. PKK'yı terör örgütü saymayarak teröre finansman sağlayan kişiye sığınma hakkı verilebileceğine karar verdi.

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BELÇİKA'da iddianameleri incelemekle görevli eyalet temyiz mahkemesi terör örgütü PKK üyelerine yönelik bir davada sanıkların terörizmle yargılanamayacağına hükmetti ve federal savcılık iddianamesine ilişkin takipsizlik kararı verdi. Bu, daha önce örgüt ile ilgili Belçika'da benzer doğrultuda alınan üçüncü karar oldu. Görülen dava sonucunda 'PKK faaliyetlerine katılmak ve örgüt içerisinde farklı pozisyonlarda görev ifa etmek' gibi suçlardan 35 sanık ve bir şirket hakkındaki davanın terör kapsamında görülemeyeceği karara bağlanmış oldu.

"PKK terörist bir örgüttür"
Karar sonrası Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Michel Malherbe, "Belçika, Türkiye'nin önemli bir ortağıdır ve öyle kalacak. Belçika devletinin şu anki pozisyonu iyi bilinmektedir. PKK terörist bir örgüttür" şeklinde açıklama yaptı. Malherbe, 2017'de aynı davada savcılığın istinaf mahkemesinin kovuşturmazlık ile sonuçlanan ilk kararına karşı da temyiz başvurusunda bulunulduğunu hatırlattı.

Teröristlerin dosyası kabarık
Sanıklar hakkındaki iddianamede 'terör örgütü üyeliği; Belçika ve diğer Batı Avrupa ülkelerinden genç ve çocuk yaştakileri ailelerinden kopartıp Belçika, Yunanistan ve Irak'taki kamplarda terör eğitimi vermek; sahte evrak düzenlemek; haraç toplamak; Ortadoğu'da turist kaçırmak; terör propagandası yapmak ve örgütü finanse etmek' gibi birçok suçlama yer alıyordu.

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