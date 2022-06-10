Sosyal medya yasasına karşı çıkan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in on binlerce kişiye dava açtığı ortaya çıktı

Sosyal medya yasasına karşı çıkıp hükümet üyelerine yönelik ağır hakaretleri haklı bulan muhalefet partileri kendilerine yapılan hakaretleri ise affetmiyor. Her fırsatta mahkemeye başvuran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 15 binden fazla kişiye dava açtığı ortaya çıktı. Davalar 'hakaret' nedeniyle 2 yıla kadar hapis öngören maddeden açılıyor. Daha sonra Meral Akşener'in avukatları uzlaşma için devreye giriyor. Davalı taraf kabul ederse değişen miktarda para talep ediliyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) mensubu isimlere sosyal medya üzerinden yapılan hakaretleri 'özgürlük' olarak nitelendiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, aynı durum kendi başına gelince ikiyüzlü davranıyor. Bir yandan sosyal medya yasasına karşı çıkan Akşener, öte yandan da kendisine yönelik hakaret içerikli olduğunu iddia ettiği tweetleri affetmiyor.

İktidara geldiklerinde atılan tweetler nedeniyle kimseye dava açılmayacağını ilan eden Akşener'in sosyal medyada kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle 15 binin üzerinde vatandaşa dava açtığı öğrenildi. Akşener'in vatandaşla davalık olduğu 'hakaret' suçu Türk Ceza Kanununun (TCK) 125. maddesinde düzenleniyor. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlardan olan 'hakaret' suçu ise uzlaştırma kapsamında yer alıyor.

"Parayı ver davadan kurtul"

Dava açıldıktan sonra da uzlaşma yoluna giden avukatların davadan vazgeçmek için vatandaşlardan 10 bin ile 50 bin lira arasında para istediği öğrenildi. Parayı verenler davadan kurtulurken vermek istemeyenler hakim karşısına çıkıyor.

Adli para cezası verildi

F.Y. isimli bir vatandaş sosyal medyada Akşener'le ilgili, "Saatlik kadın, sen bir kere Türk değilsin, soyuna bak" şeklinde paylaşım yaptı. Bu sözlerden dolayı kendisine hakaret edildiğini gerekçe gösteren Akşener, F.Y. hakkında suç duyurusunda bulundu. Uzlaşma olmadığı için vatandaş hakkında hakaretten dava açıldı. İzmir 48. Asliye Ceza Mahkemesi, F.Y.'yi adli para cezasına çarptırdı.

M.B isimli bir vatandaş da "Bu geri zekalı kadın içinde bulunduğu bu ruh haliyle kalkmış memleketi yönetmeye talip olmuş. Önce sen küçük beynini yönet. Sporun üzerinden oy devşirmeye çalışmak tam anlamıyla acizliktir, aptallıktır, hatta şaşkınlıktır" paylaşımı yaptı. Akşener'in şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada konu uzlaştırmacıya gitti ancak uzlaşma sağlanmaması üzerine dava açıldı. Gebze 2. Asliye Ceza Mahkemesi 'hakaret' suçundan adli para cezasına hükmetti.

İ.K. isimli vatandaş ise Facebook hesabındaki, "Ulan bunların hepsi salakmış. Bunlar Türkiye'yi nasıl idare edecekler? Allah göstermesin, Allah bunlara fırsat vermesin" şeklindeki sözlerinden dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet edildi.

İYİ Partinin de şehit yakınına dava açtığı öğrenildi Akşener gibi partisinin de aynı yolda olduğu çarpıcı bir örnekle kendini gösterdi. İYİ Partili Lütfü Türkkan, Bingöl ziyaretinde Meral Akşener'e tepki gösteren şehit yakınına küfürler savurmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kamuoyunun büyük tepkisini çeken bu olayla ilgili Türkkan hakkında fezleke hazırlamıştı. İYİ Partinin de şehit yakınına dava açtığı öğrenildi.

Köşe yazarından 50 bin lira istedi

Bir başka örnek de bir köşe yazarının Akşener'le ilgili yazısı nedeniyle yaşandı. Köşe yazarı, "Ankara'da merak edenler varmış: Acaba Meral Akşener'den bir Emmanuel Macron çıkar mı? Dişi olduğuna göre de 'Emmanuel' değil 'Emmanuelle' tabii. Gerçi 'Emmanuelle' deyince bizim kuşağın aklına, toprağı bol olsun, başka bir hanım gelir ama neyse" ifadelerini kullandı. Akşener'in avukatları uzlaştırma sırasında 50 bin lira para talep etti. Uzlaşma sağlanamaması üzerine yazar hakkında hakaretten dava açıldı ve yargılama sonucunda beraat etti.

68 yaşındaki kadına 'madam' davası

Twitter'de 2020'de Meral Akşener'e yönelik 'madam' ifadesinin kullanıldığı bir etiket açılmıştı. 68 yaşındaki A.D. de bir tweeti alıntılayarak kendi hesabında paylaştı. Bunun üzerine A.D. için suç duyurusunda bulunuldu. Özür dileyerek uzlaşma talebinde bulunan A.D.'nin talebi kabul edilmedi ve dava açıldı.

(YENİ ŞAFAK)