İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çarpıcı sözler: Bayrağımızı Kandil'e dikeceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hazırlıklar yapılıyor Münbiç'te, Tel Rıfat'ta... Allah'ın izniyle Cumhuriyet'in 100'üncü yılına girmeden yani 29 Ekim 2023'ü yaşamadan Kandil'i de temizleyip Ay-Yıldızlı bayrağı o terör yuvalarının tepesine takmak bizim boynumuzun borcudu." dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığında düzenlenen yedek subay temel eğitim mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada mezunların millet için önemli görevlerde bulunacağını söyledi.

Bu şerefli üniformayı giyen gençlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu belirten Soylu, "Bize yıllarca hukuk dersi verdiler ama PKK'dan DEAŞ'a, Fetullahçı Terör Örgütünden (FETÖ) DHKP-C'ye kadar desteklemedikleri terör örgütü kalmadı. Bize yıllarca demokrasi dersi verdiler. Bizim ülkemizden Afrika'ya, Orta Doğu'ya, Orta Asya'ya kadar darbe tezgahlamadıkları ülke kalmadı. Bize yıllarca insanlık dersi verdiler. Afrika'da sömürmedikleri ülke kalmadı. Irkçılık yapmadıkları millet kalmadı. Bize yıllarca gelişmişlik ve medeniyet dersi verdiler. Avrupa'da üretip doğuya satmadıkları sentetik, kimyasal uyuşturucu kalmadı. İnsanlık adına huzur ve refah adına dünyaya ne söyledilerse yalan çıktı. Size niye ihtiyaç var biliyor musunuz? Çünkü dünyada ürettikleri kötülük de artık bunların kontrolünden çıktı. Eskiden kirli de olsa tezgahlarına hakimdiler. Oyunlarına, kurgularına hakimdiler ama artık öyle değil. Ne terörü ne göçü ne uyuşturucuyu ne de iç savaşları hatta Ukrayna'daki gibi dış savaşları bile kontrol edebiliyor değiller. Aklı başında bir diplomasi, aklı başında bir barış üretebilecekleri kabiliyetleri artık söz konusu değil. Dünyayı nereye sürüklediklerini Karadeniz'de, Ege'de, Akdeniz'de kurdukları tezgahların neticesini hesaplayabiliyor değiller. Batı medeniyeti bugün mızıkçı çocuklar gibi huzur bozmaktan başka kendi problemlerini doğuya yıkmaktan başka bir şey düşünmüyorlar, bir şey yapmıyorlar ve yapamıyorlar."

Türkiye'nin güçlü ve ayakta kalmak zorunda olduğunu anlatan Soylu, sadece kolluk birimleriyle değil üretimiyle, sanayiyle, mühendisiyle, öğretmeniyle, ahlakıyla, aile yapısıyla, çalışkanlığıyla, inancıyla hep birlikte ayakta kalmak zorunda olunduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin güneyindeki gelişmelere değinerek şunları anlattı:

"Yanı başımızda bir terör devleti kurmak istiyorlar. Bir terör koridoru oluşturmak istiyorlar. Oralardaki insanları başta bizim ülkemiz olmak üzere sürgün edip kendilerine Batı'nın maşası militan bir devlet kurmak istiyorlar. Hiçbirine müsaade etmiyoruz. İdlib'de ve diğer operasyon bölgelerinde güvenli alanlar oluşturuyoruz. Hayatı normalleştiriyoruz. Biz Batı gibi orada sömürge alanı oluşturmuyoruz. Kendi kendilerini yönetebildikleri, huzuru sağlayabildikleri bir alanı oluşturmaya çalışıyoruz. Hem oralardan ülkemize yeni bir göç akınını engelliyoruz hem de ülkemizdeki göçmenlerin oralara onurlu ve güvenli geri dönüşlerini sağlamak için güvenli bölgeler oluşturuyoruz. Bir yandan kaçak göçmenleri engellemek için sınır güvenlik önlemlerimizi en üst seviyeye getiriyoruz. Diğer yandan kaçak göçe kaynaklık eden ülkelerdeki istikrarsızlığın giderilmesi için medeniyetimize ve tarihimize uyan bir rehberlik ortaya koymaya çalışıyoruz. Kimsenin elini havada bırakmıyoruz. Kimseye sırtımızı dönmüyoruz. Kim ne derse desin dünyanın en stratejik ve en başarılı göç yönetimini ortaya koyuyoruz. Tüm fitne ve deformasyon çabalarına rağmen göçü bu ülke için bir güce, geleceğe ait bir katkıya dönüştürmek için de çabalıyoruz."